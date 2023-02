Arbeitslosigkeit: „Als Handwerker ist man sicher“

Die Bezirksstelle Gänserndorf der Wirtschaftskammer Niederösterreich lud vergangene Woche zur Pressekonferenz. Die Hauptthemen waren: Arbeitslosigkeit, Lehrberufe und Teuerung.

Bei der Arbeitslosigkeit sei auch die Infrastruktur ein Problem, betonte Philipp Teufl, Leiter der Gänserndorfer Wirtschaftskammer: „Wir bräuchten ein vernünftiges Straßennetz und eine besser ausgebaute Kinderbetreuung.“ Für viele Eltern gebe es passende Jobs in der Nähe, jedoch lassen sich diese nicht immer mit der Unterbringung der Sprösslinge vereinbaren.

Derzeit herrsche in den Betrieben auch ein eklatanter Fachkräftemangel. „Wir setzen uns dafür ein, den Wert der Lehre zu heben, indem wir viele Image-Kampagnen und Veranstaltungen in Schulen durchführen“, erklärte Gänserndorfs WK-Obmann Andreas Hager. Eine handwerkliche Ausbildung sei der beste Schutz gegen Arbeitslosigkeit, ist Hager, selbst Tischlermeister und Unternehmer in Auersthal, überzeugt.

Weiters stelle sich die Frage, was auf die Betriebe zukommt, wenn die staatlichen Unterstützungen auslaufen. Die Kammer unterstütze jeden Unternehmer – auch abseits der finanziellen Belange. So werden jederzeit Beratungen rund um Marketing, Betriebskonzept und Kunden-Akquise angeboten.

Wichtig sei auch, dass die Hilfen bei den Energiekosten vom Staat zeitnah ausgezahlt werden, waren sich Hager und Teufl einig.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.