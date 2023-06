Arbeitslosigkeit stieg wieder leicht an

Das AMS Gänserndorf unter Geschäftsstellenleiter Georg Grund-Groiss veröffentlichte die neusten Arbeitsmarktdaten. So waren Ende Mai 3.289 Personen im Bezirk Gänserndorf als arbeitslos vorgemerkt, um 15 oder 0,5 Prozent mehr als vor einem Jahr.Der Konjunkturabschwung zeigt allmählich Wirkungen: 2.642 Arbeitslose haben im heurigen Jahr bislang mit Unterstützung des AMS Gänserndorf wieder Arbeit gefunden, das waren um 135 oder 4,9 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Der leichte Anstieg der Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich geht aber in erster Linie auf eine rechtliche Änderung zurück: Seit 21. April haben Vertriebene aus der Ukraine in Österreich freien Arbeitsmarktzugang und werden regulär als arbeitslose Personen geführt und betreut. Beim AMS Gänserndorf sind derzeit 35 Ukrainer arbeitslos vorgemerkt. Weitere 26 befinden sich in Schulungen des AMS. Die Zahl der beim AMS Gänserndorf gemeldeten offenen Stellen ist im Vergleich der letzten Jahre weiterhin sehr hoch: 739 offene Stellen Ende Mai bedeuten zwar ein Minus von 60 Stellen gegenüber dem Vorjahr, aber ein Plus von 269 Stellen gegenüber dem Mai 2019 vor der Pandemie.

Zur Eindämmung der strukturellen Arbeitslosigkeit im Bundesland leistet das AMS Gänserndorf einen relevanten Beitrag: Aktuell stellt man 9 Prozent der Arbeitslosen in Niederösterreich, aber 10,1 Prozent der Personen in einer Fachkräfteausbildung. 119 ansonsten arbeitslose Personen nehmen derzeit im Bezirk an Qualifizierungen mit Lehrabschluss oder schulgesetzlichen Abschlüssen teil.