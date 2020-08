„Im Bezirk Gänserndorf waren im heurigen Frühjahr auf einen Schlag 2.000 Menschen mehr als im Vorjahr von Arbeitslosigkeit betroffen“, sagt der Leiter des AMS-Gänserndorf Georg Grund-Groiss. Eine solche Dramatik der Entwicklung am Arbeitsmarkt durch die Coronakrise sei geschichtlich einzigartig. Ein Aspekt steche dem Experten dabei besonders ins Auge: Die eher kleinteilige und gemischte Wirtschaftsstruktur des Bezirks entwickelte vergleichsweise starke ökonomische und soziale Abwehrkräfte.

Während am Höhepunkt der Arbeitsmarktkrise Ende April die Arbeitslosigkeit in ganz NÖ um 70 Prozent über dem Vorjahreswert lag, betrug die Steigerung in Gänserndorf 54 Prozent. Mittlerweile sind im Bezirk Gänserndorf 4.917 Menschen arbeitslos vorgemerkt. Das ist ein Plus von 29,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Mehr als 1.000 Betriebe setzten auf Kurzarbeit. „Bei der Kurzarbeit zeigt sich auch die erste kräftige Erholung nach der Krise ganz deutlich: Derzeit sind nur mehr rund 200 Betriebe mit rund 1.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit.“ Da offenbar viele Menschen beschlossen hätten, ihr Eigenheim zu renovieren, sei eine regionale Sonderkonjunktur in Handwerk und Gewerbe zu verzeichnen. Das bringe Probleme am Arbeitsmarkt mit sich, so Grund-Groiss: „Der aktuelle Vergleich von Arbeitslosen und offenen Stellen ergibt – wie seit vielen Jahren – eine kaum zu deckende Nachfrage nach Arbeitskräften vor allem in folgenden Berufen: Fliesenleger, Zimmerer, Maurer, Dachdecker, Bauspengler oder Bautischler.“

Die Herausforderung sei nicht nur für die Betriebe, sondern auch für das AMS groß, „trotz aller guten Argumente ist es schwierig, Lehrstellensuchende und Arbeitslose für Ausbildungen in diesen Berufen zu begeistern“. Baumeisterin Regina Lahofer-Zimmermann schildert im NÖN-Gespräch die Situation des Bauunternehmens Lahofer mit Büros in Auersthal und Gänserndorf. Da es lange keine Regelungen für die Baubranche gab, war die Verunsicherung zunächst groß.

Deswegen wurden die Arbeiten im Unternehmen reduziert. Die Grenzschließungen erwiesen sich als die größte Herausforderung für den Betrieb. „Viele unserer Mitarbeiter pendeln täglich über die Grenze oder fahren am Wochenende in ihre Heimatländer“, erklärt Lahofer-Zimmermann. Oft hätte sie nicht gewusst, welcher Mitarbeiter wann zur Arbeit erscheinen kann.

Eine Home-Office-Lösunge sei in der Baubranche ja nicht möglich. Derzeit sei die Auslastung des Unternehmens gut und vergleichbar mit jener der letzten Jahre. Man sei auf die weitere Entwicklung der Lage gespannt. Denn viele Projekte, die derzeit umgesetzt werden, seien schon lange vor Corona geplant gewesen. „Wir vermuten, dass es in den nächsten Monaten zu einem Rückgang oder zumindest zu einer Verzögerung von diversen Projekten kommen wird“, meint die Baumeisterin.