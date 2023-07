Aspahltwüsten stellen den Bezirk Gänserndorf vor Probleme

Boden ist eine begrenzte Ressource. Wir brauchen Flächen zum Wohnen, für die Produktion von Lebensmitteln oder für Betriebsansiedlungen, die wiederum Arbeitsplätze bedeuten. Ein Blick auf die Bevölkerungsentwicklung zeigt das Spannungsverhältnis. Seit 1991 hat die Bevölkerung um rund 20 Prozent zugenommen – mit einer starken Konzentration auf die Städte.

So leben in der Bezirkshauptstadt 2023 rund doppelt so viele Menschen wie vor 30 Jahren. Ein großes Ärgernis bei den Grünen stellen die Parkplätze bei den Einkaufszentren dar. „Auch bei den neu errichteten Fach- und Supermärkten präsentiert sich der Parkraum als Asphaltwüste. Kein Baum, kein Grün, nicht einmal Versickerungsflächen sind dort zu finden. Da ist alles dicht“, so Grünen-Stadträtin Beate Kainz.

Kein Gesetz verlangt Begrünungsflächen

Entsprechende Bürgerinitiativen gegen diese „Asphaltwüsten“ sind im Bezirk hingegen Fehlanzeige, was laut Kainz daran liegt, dass die Bürger zumeist vorher gar nicht erfahren, was geplant ist: „Eine Chance mitzureden gibt es nur bei Umweltverträglichkeitsverfahren. Gewerbliche Bauvorhaben gehen auch nicht durch den Gemeinderat, sondern werden von der Bezirkshauptmannschaft abgewickelt.“

Die Behörde entscheidet aufgrund der Gesetzeslage - und dort steht offensichtlich nichts von Begrünung und Versickerungsflächen. „Wenn die Stadt etwas mitzureden hat, wird Bepflanzung ausverhandelt. So wie im Bereich Bodenzeile/Siebenbrunner Straße, wo ein weiterer Supermarkt entstehen soll“, berichtet Kainz. Als Musterbeispiel, dass es auch anders geht, nennt sie den Parkraum bei der Marchfelder Bank: „Das ist ein Lebensraum. In den Bäumen hat sogar ein Waldohrkauz genistet, es ist schattig, die Flächen sind nicht voll versiegelt.“ Der Parkraum im Zentrum der Stadt ist allerdings nicht öffentlich zugänglich.

Groß-Enzersdorf setzt auf Entsiegelung

SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec aus Groß-Enzersdorf berichtet über zwei derzeit laufende Projekte zur Entsiegelung von Böden: „Die Stieglitzgasse wird umgestaltet, dort soll Grünraum entstehen. Im Burghof planen wir eine wassergebundene Deckschicht. Bäume sollen gepflanzt werden.“ Es ist ein Weg der kleinen Schritte, jahrzehntelange Praxis zu durchbrechen. „Bäume im öffentlichen Raum sind eine Herausforderung. Es muss auf die unterirdischen Leitungen geachtet werden. Die Wurzeln sollen nicht die Straße aufbrechen. Andererseits: Das städtische Klima wird durch Bäume um 4 Grad abgekühlt“, so die Ortschefin über das Spannungsverhältnis.

Die zunehmende Bodenversiegelung hat für Markus Unger vom Bezirksfeuerwehrkommando auch Auswirkung auf die Einsätze der Florianis. „In den letzten Monaten wurden bei Starkregen zahlreiche Einsätze notwendig. Kein technisches Kanalsystem kann diese Regenmengen ableiten, daher ist es wichtig, für die Versickerung und Ableitung dieses Wassers zu sorgen. Darüber sollte sich jeder Gedanken machen.“ Unger verweist als Beispiel auf die Hochwasserwellen der Donau. Diese hätten früher 1 bis 2 Wochen gedauert. Jetzt seien es oft nur ein oder zwei Tage.