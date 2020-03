Für einige Wochen durfte ein 22-jähriger Slowake in einem Reitstall im Bezirk Gänserndorf aushelfen und lernen, welche Arbeiten in einem Reiterbetrieb so anfallen. Das unbezahlte Praktikum fand ein jähes Ende, als der Slowake plötzlich Geld für seiner Hilfsdienste begehrte. Er brauche nicht mehr kommen, bekam er von einem Mitarbeiter zu hören. Der 22-Jährige kam aber mit zwei Landsleuten (22- und 37-jährig) als Verstärkung wieder. Das einschüchternde Trio erntete aber lediglich einen Verweis vom Gelände. Die drei stiegen aber erst in ihr Fahrzeug, als der Mitarbeiter mit einem Anruf bei der Polizei drohte. Als der mit dem Kehledurchschneiden bedrohte Weinviertler dann das Kennzeichen der Slowaken fotografierte, stieg das Trio wieder aus dem Wagen. Der 22-Jährige schlug dem Weinviertler das Handy aus der Hand.

„Ich wurde zu Boden gerissen und getreten“

„Ich wollte das Handy zurückholen, da wurde ich von hinten zu Boden gerissen und Fußtritte prasselten auf mich ein. Dann kamen ein Pflasterstein und ein Brett geflogen. Ich konnte zum Glück noch ausweichen. Der fünf Kilo schwere Stein streifte nur mein Bein. Im nächsten Moment ging der ältere Slowake mit einem Hammer auf mich los und drohte, mich umzubringen. Er stoppte, als mir Leute zu Hilfe kamen“, schilderte das Opfer. Es erlitt durch die Angriffe einen Nasenbeinbruch, eine Platzwunde und Prellungen am Schädel und am Bein.

Das angeklagte Trio beteuerte eine Notwehrversion, die durch Zeugenaussagen aber widerlegt wurde. Für die beiden Hauptakteure, den Praktikanten und den 37-Jährigen, setzte es wegen Nötigung und Körperverletzung je 21 Monate, davon jeweils drei Monate unbedingt. Der Dritte im Bunde kam mit fünf Monaten bedingt davon.