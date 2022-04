Aus Ruprechtsdorff wird Hohenruppersdorf

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

Die erste urkundliche Erwähnung Hohenruppersdorfs geht auf eine Schenkungsurkunde um 1171 an das Stift Heiligenkreuz zurück. In lateinischen Texten findet man die Schreibweisen Ruprechtsdorff und Rohprehtdorf.

Seit dem Jahr 1324 besitzt die Gemeinde das Marktrecht. Im 16. Jahrhundert war Hohenruppersdorf an der Häuseranzahl gemessen die größte Gemeinde im Bezirk. Ein Wappen gab es schon länger, aber erst im Vorjahr gelang die offizielle Verleihung, nachdem mit einem Dokument aus 1656 mit Siegel und eben jenem Wappen der Nachweis geglückt war.

Wassernot war schon Anfang des 20. Jahrhunderts ein Thema. So wurde unter Bürgermeister Jakob Neller (1892 – 1909) am Marktplatz der Brunnen neu eingerichtet und mit einem Windrad versehen, das lange Zeit als Wahrzeichen des Ortes galt. Es dürfte wohl mit der Elektrifizierung des Ortes verschwunden sein. Heute stehen im Windpark Hohenruppersdorf-Spannberg schon 13 Windräder, bewilligt sind 18.

Eine Untertänigkeit im Sinne einer Gutsherrschaft gab es in Hohenruppersdorf nie (Heimatbuch Seite 31). Schon durch eine Waldschenkung auf dem Jahre 1383 war es den Bewohnern möglich, sich mit Nutz- und Brennholz zu versorgen. Die ebenfalls unter Neller 1908 gegründete Waldgenossenschaft besteht bis heute. Die an die 600 ha große Waldfläche stellt genügend nachwachsenden Brennstoff zur Verfügung, sodass nie eine Gasversorgung zustande kam. Mitte des 18. Jahrhunderts nutze die Bürgerschaft die Gelegenheit nach dem Patentgesetz, sich um einen Betrag von 48.000 Gulden freizukaufen. Mit einigen Nachlässen wurde dieser „Freikauf“ 1755 abgeschlossen.

Gasthaus gibt es auch heute noch

Auf eine sehr lange Tradition blickt das Gasthaus zurück. Als erster Wirt ist Wolf Müller 1634 dokumentiert. Bis 1901 dem Kammeramt gehörig, trägt es seitdem den Namen Gemeindegasthaus „Zum schwarzen Adler“ und ist bis heute in Betrieb. Charakteristisch für das Ensemble Rathaus/Gasthaus ist der bis heute vorhandene Rathausturm. Der Weinbau ist seit jeher ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in der Gemeinde. Die Lagerung erfolgte lange Zeit in den rund 800 Erdkellern, meist um die 300 Jahre alt und großteils noch vorhanden.

Wenn auch heute durch die Modernisierungen der Winzerbetriebe ohne betriebliche Bedeutung, werden viele davon liebevoll gepflegt und erhalten. Wegweisend für die die moderne Hochkultur war Hans Epp, der diese bei seinem Freund Lenz Moser kennenlernte und in der Gemeinde im großen Stil einführte. Innovativ sind die Winzer bis heute. So ist die „SonnWEINfeier“ im Rebsortenweingartl eine weit über die Gemeindegrenzen hinaus beliebte Veranstaltung.

Ein denkwürdiges Ereignis war die Rückgabe der gotischen Madonna 2014. Rund 55 Jahre logierte die ursprünglich als „kurzfristige“ Leihgabe nach Kirchberg am Wechsel vergebene Heiligenfigur auswärts.

Arbeitsplätze abseits der Landwirtschaft waren rar, was den Großvater des heutigen Bürgermeisters Hermann Gindl, Michael Gindl, veranlasste, nach Chicago auszuwandern. 1921 kehrte er zurück und baute sich mit dem erarbeiteten Geld eine kleine Landwirtschaft auf.

