Bargeld: Baumgartner unterstützt Kanzler Nehammer

Der Vorschlag von Bundeskanzler Karl Nehammer, das Bargeld in die Verfassung zu schreiben, stößt bei ÖVP-Nationalrätin Angela Baumgartner, die auch gleichzeitig Bürgermeisterin von Sulz ist, naturgemäß auf volle Unterstützung.

„Das Recht auf Bargeld und die Wahlfreiheit zwischen Kartenzahlung oder Barzahlung muss weiter bleiben. Bargeld bedeutet nicht nur Unabhängigkeit sondern auch Sicherheit, besonders in Krisensituationen“, so Baumgartner.

Gerade für ländliche Regionen und ältere Menschen sei das Bargeld von enormer Bedeutung. „Der Zugang zu Bargeld ist Senioren und alleinstehenden Menschen besonders wichtig. Bargeld ist ein Mittel der Selbstbestimmung und steht gegen den Trend der Digitalisierung, der besonders für Menschen im hohen Alter schwer zu bewältigen ist“, erklärt Baumgartner, selbst ehemalige Bankangestellte.

Österreichweit werden pro Jahr rund 47 Milliarden Euro an 9.000 Bankomaten abgehoben. Diese Zahlen würden laut Baumgartner zeigen, welchen hohen Stellenwert das Bargeld in Österreich habe. Auch wenn die Bargeldversorgung in ganz Österreich gegeben sei, bestehe in manchen Regionen eine Unterversorgung.

„Es ist wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, frei zu entscheiden, ob er mit Karte, Überweisung oder Scheinen Zahlungsgeschäfte erledigt. Das Bargeld muss erhalten bleiben, daher ist der Vorschlag des Kanzlers richtig, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen“, so Baumgartner abschließend.

Die Bundes-FPÖ tobt: „Viermal seit dem März 2021 hat die FPÖ bereits im Parlament Anträge zum Erhalt des Bargelds und für dessen Schutz in der Verfassung eingebracht – zuletzt im Juni dieses Jahres“, so Bundespartei-Obmann Herbert Kickl.