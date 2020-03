Am Sonntag gingen die Landwirtschaftskammerwahlen in NÖ und somit auch im Bezirk Gänserndorf über die Bühne. Hier konnte der ÖVP-Bauernbund um ca. 4 Prozent zulegen. Er ist der haushohe Gewinner und hält nun bei 36 Bezirkskammerräten. Die SPÖ-Bauern sowie die Freiheitliche Bauernschaft verloren an Stimmen und schafften jeweils nur ein Mandat – bisher verfügte jeder von ihnen über zwei Bezirkskammerräte.

Zur Erklärung: Bisher gab es im Bezirk Gänserndorf insgesamt 42 Kammerräte (38 ÖVP, 2 SPÖ, 2 FPÖ). Weil aber die Zahl der Wahlberechtigten sank, sind es jetzt nur noch 38 Kammerräte. Bezirksbauernkammer-Obmann und Bauernbund-Spitzenkandidat Manfred Zörnpfenning ist zufrieden: „Unsere Arbeit in den letzten fünf Jahren hat sich gelohnt.“

Gefasst zeigt sich SPÖ-Bauern-Spitzenkandidat Ernst Wagendristel: „Wir sind weiter vertreten und ich werde wie bisher auf Augenhöhe für eine faire Landwirtschaft arbeiten.“