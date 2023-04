Bauträger Glorit machte 132 Millionen Euro Umsatz

Vor kurzem hat der Groß-Enzersdorfer Bauträger Glorit die Zahlen der Jahresbilanz veröffentlicht. Demnach beendete das Unternehmen das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 132 Millionen Euro. Das entspricht einer Verfünffachung seit 2014.

„Unser Ziel war es, das sehr hohe Niveau, das wir durch das stetige Wachstum in den vergangenen Jahren erreicht haben, zu halten. Die Ergebnisse des letzten Geschäftsjahres untermauern das“, führt Glorit-Geschäftsführer Stefan Messar die Zielsetzung der Unternehmens näher aus.

Laut Branchenranking ist Glorit die drittgrößte Baufirma in Niederösterreich. Trotz der herausfordernden Marktsituation knüpfte Glorit mit dem Finanzergebnis aus 2022 fast nahtlos an das bisherige Rekordjahr 2021 (136 Millionen Euro Umsatz) an. „Fest steht aber auch, dass wir aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen in den kommenden Monaten noch umsichtiger wirtschaften müssen“, so Messar weiter.

Erster Platz bei „Austria's Leading Companies“

Laut Glorit seien die erfreulichen Ergebnisse der vergangenen Jahre vor allem auf eine stabile Unternehmensbasis, vorausschauendes und umsichtiges Agieren sowie die regionale Verankerung zurückzuführen. So wurde der Groß-Enzersdorfer Bauträger im vergangenen Jahr mit dem ersten Platz beim renommierten Wirtschaftspreis „Austria's Leading Companies“ ausgezeichnet. Der Wiener Premiumbauträger zählt damit zu den erfolgreichsten Unternehmen Österreichs.

Des Weiteren konnte die Eigenkapitalquote 2022 laut UGB um 16 Prozent auf über 57 Millionen Euro ausgebaut werden. Im Vergleich zu 2014 entspricht das einer Verachtfachung. Laut Messar bietet Glorit außerdem weiterhin eine uneingeschränkte Fixpreisgarantie an: „Preise werden nicht nachträglich erhöht. Unsere Kunden können sich bei Vertragsabschluss nach wie vor auf unsere Termin- und Preistreue verlassen.“

