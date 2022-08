Beleuchtung umrüsten: Zwei Vereine zeigt es vor

Werbung

Auf 37 Anlagen im Bezirk wird aktuell regelmäßig Vereinsfußball gespielt. Der Großteil – 29 an der Zahl – ist mit einer Flutlichtanlage am Hauptfeld ausgestattet, wenngleich nicht überall meisterschaftstauglich. LED ist aber meist noch ein Fremdwort, nur drei Plätze dürfen sich mit der neuen Technologie brüsten: Hauskirchen, Gänserndorf-Süd und brandneu auch Sulz, wo im Juli die Masten aufgestellt und im August die Scheinwerfer montiert wurden.

Hauskirchen und Sulz schnüren sogar den Doppelpack, auch ihre Trainingsplätze erstrahlen bereits unter LED-Licht. Selbiges gilt auch für den SK Spannberg und den SC Matzen, der am Trainingsfeld kleine LED-Fluter aufstellte. Verstärkung für die in diesem Bereich fortschrittlichen Klubs ist allerdings schon in Sicht. In Groß-Schweinbarth steht die Umrüstung am Trainingsplatz kurz vor dem Abschluss, in Zistersdorf oder Leopoldsdorf wurden Angebote eingeholt.

USV Hauskirchen-Funktionär Franz Trötzmüller versteht, dass sich mehrere Vereine mit einer Umrüstung beschäftigen, denn: „Wir sind sehr zufrieden damit und froh, dass wir es gemacht haben.“ Wenngleich der Auslöser vor fast genau drei Jahren unfreiwillig kam. Im Derby gegen Zistersdorf brannte ein Zählerkasten ab, was den USV vor eine Entscheidung stellte: teuer adaptieren oder gleich auf LED umstellen.

Weil man mit Trainer Rainer Jäger ohnehin einen zertifizierten Lichttechniker und damit einen ausgewiesenen Experten an Bord hat, entschied man sich für Zweiteres. Rund 30.000 Euro kostete die Umrüstung auf beiden Spielfeldern in Summe, die Arbeiten wurden allerdings fast zur Gänze selbstständig erledigt. Etwa 50 Prozent wurden gefördert, der Rest blieb dem Verein. „Sonst kostet das Flutlicht sicher zwischen 50.000 und 70.000 Euro“, schätzt Trötzmüller, was der USV Sulz bestätigt. Dessen komplett neue Anlage kam auf gut 50.000 Euro, 22.500 davon wurden gefördert.

Wie stark sich der Verbrauch seit der Umrüstung reduzierte, kann der Hauskirchner bis dato noch nicht konkret sagen: „Von unseren Hochrechnungen her müsste es circa ein Drittel sein, aber wir haben ja durch Corona noch nie eine Saison durchgespielt, um es vergleichen zu können.“ In Sachen Lichtqualität legt sich Trötzmüller aber längst fest: „Die ist noch einmal um 50 Prozent besser geworden, obwohl wir vorher schon ein sehr gutes Flutlicht gehabt haben.“

