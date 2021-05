Im ganzen Bezirk fieberten die Gastronomen der Öffnung ihrer Betriebe heute, Mittwoch, entgegen. So auch der Deutsch-Wagramer Wirt Michael Eisner, der das Restaurant „Seinerzeit“ betreibt. „Wir haben uns auf die Wiedereröffnung bestens vorbereitet“, erklärt der Gastronom.

Wirt Michael Eisner: „Ich habe einige Schnelltests für Gäste besorgt.“ privat, privat

Den Gastgarten und das Innere des Restaurants habe man komplett renoviert. „Das Personal, das sonst am Herd steht oder die Speisen zubereitet, war während des Lockdowns nicht Koch und Kellner, sondern Maler und Fliesenleger“, so Eisner weiter. Er ist stolz darauf, dass er während der Schließung keine Mitarbeiter entlassen musste. Die Beschränkung der Gästezahlen bereitet ihm keine Sorgen: „Wir haben im Normalfall für etwa 170 Gäste Platz, so viele werden sicher nicht auf einmal kommen. Und wenn es wirklich so sein sollte, dann ist es so, wie früher: Man bittet die Gäste – eventuell im Gastgarten – zu warten, bis ein Tisch frei wird.“

Wie hält er es mit dem Testen? „Ich habe einige Schnelltests für Gäste, die Tests oder Bescheinigung vergessen haben, besorgt. Es soll aber nicht zur Regel werden, dass man zum Wirt testen kommt“, mahnt Eisner. Für die Überprüfung der Bescheinigungen von getesteten, geimpften und genesenen Gästen will er einen eigenen Mitarbeiter abstellen. Eines will der Deutsch-Wagramer allerdings noch loswerden: „Ich möchte mich recht herzlich bei unseren Stammgästen bedanken, die uns in der schwierigen Zeit mit dem Abholen von Speisen unterstützt haben.“

Nach bangen Monaten des Wartens steht Wirtin Nina Rauch aus Weikendorf die Erleichterung förmlich ins Gesicht geschrieben. Sie freut sich sehr, heute, Mittwoch, ihr Lokal wieder öffnen zu können.

Bei einem Rundgang durch das geräumige Lokal zeigt sie die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vorschriften gerecht zu werden.

Viera Lencova kochte während des Lockdowns für Senioren und Kinder. Nun darf sie auch wieder ihre Gaststube öffnen. Coursolle, Coursolle

Die Gläser sind poliert und auch die Mindestabstände der Tische wurden penibel vermessen, allerorts erblickt man Desinfektionsmittel. Egal, mit welchen Auflagen sie konfrontiert werden – die Rauchs sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ganz besonders möchte sich das Wirtsehepaar Nina und Ferdinand Rauch aber bei der Weikendorfer Bevölkerung und allen anderen bedanken, die ihr „Take Away“ so zahlreich angenommen haben.

„Hygienestandards waren immer wichtig“

Für Maria Türk, Wirtin des Landgasthauses Nagl-Hager in Marchegg, waren hohe Hygienestandards schon vor Corona ein Thema. Auch für Türk waren ein „Take Away“-Service und „Essen auf Rädern“ die einzigen Möglichkeiten, ihre Speisen anzubieten, was die Marchegger Bevölkerung mit reger Nachfrage dankte.

Das Gasthaus Zobl in Drösing öffnet ebenfalls heute, Mittwoch, wieder seine Pforten. Viera Lencova, die Pächterin, kochte während des Lockdowns für Kinder und Senioren. Ihr Koch war während der behördlichen Schließung abgemeldet und kehrt nun wieder in den Betrieb zurück. Natürlich wird ebenfalls kontrolliert, ob die Gäste die 3-G-Regel erfüllen.

Alles ist geputzt, die Menükarten liegen bereit, die Speisekammer ist prall gefüllt. Kurz dachte Lencova ans Aufhören, aber eine Gastronomin, die mit Herzblut bei der Sache ist, haut nichts so schnell um ...