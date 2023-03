Betriebliche Gesundheitsförderung: Zwei Gütesiegel gehen an den Bezirk

Die Gütesiegel-Verleihungen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) stehen symbolisch für die Bestrebungen heimischer Unternehmen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen. Auch dieses Jahr ist die Zahl der teilnehmenden Betriebe auf ein neues Hoch gestiegen, denn 470 Unternehmen setzten erfolgreich gesundheitsfördernde Maßnahmen um. Das Ergebnis: Jeder sechste Erwerbstätige arbeitet in einem Unternehmen mit BGF-Gütesiegel.

Gefeiert wurde mit den niederösterreichischen BGF-Betrieben im Cityhotel Design & Classic in St. Pölten, begrüßt und ausgezeichnet durch ÖGK-Arbeitgeber-Obmann Matthias Krenn und Gudrun Braunegger-Kallinger, Gesundheitsreferentin des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ).

Seit der Gründung des Österreichischen Netzwerks für Betriebliche Gesundheitsförderung im Jahr 2000 freut sich das Erfolgsprogramm laufend über Rekordzahlen – sei es an neuen Betrieben oder an jenen, die BGF bereits jahrelang nachhaltig umsetzen. Auch 2023 besteht Grund zum Feiern, denn mittlerweile erreicht das BGF-Angebot der ÖGK 665.632 Mitarbeitende in Unternehmen verschiedenster Größen und Branchen in Österreich. In Niederösterreich erhielten heuer insgesamt 157 Betriebe das BGF-Gütesiegel, welches sie nun bis 2025 als Auszeichnung für ihren erfolgreichen Einsatz der Gesundheitsförderung im Betrieb tragen dürfen.

Bezirk feiert zwei Gütesiegelbetriebe

Der Bezirk Gänserndorf darf sich über zwei Betriebe mit dem Gütesiegel der Betrieblichen Gesundheitsförderung freuen. Neben der Zehetbauer Fertigrasen GmbH schafft auch die Rechtsanwaltskanzlei Rettig-Strauss ein gesundes Arbeitsumfeld für sämtliche Mitarbeiter.

Helga Rettig-Strauss leitet somit nicht nur im Bezirk Gänserndorf die einzige Kanzlei mit diesem Gütesiegel. Vielmehr gibt es in ganz Niederösterreich keinen weiteren Konkurrenten, der wie Rettig-Strauss auf ein gesundes Arbeitsumfeld setzt.

Das Team der Kanzlei Rettig-Strauss verbringt auch nach getaner Arbeit gemeinsam Zeit an der frischen Luft. Foto: Rettig-Strauss

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.