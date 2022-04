Bewegte Zeiten, geprägt von Erdöl und Erdäpfeln

Werbung

Ein Schloss und ein Kirchlein, gegründet von Hugo von Lichtenstein Anfang des 12. Jahrhunderts, sind die Anfänge von „Hugeschirichen“, heute Hauskirchen. Auf das Jahr 1120 geht die erste urkundliche Erwähnung in einer Stiftung von Prunsindorf, heute Prinzendorf zurück. Rund ein Jahrhundert später wird Reinoldesdorf, heute Rannersdorf, erstmals genannt. Die drei Orte bilden seit 1971 die Gemeinde Hauskirchen. Im Millenniumsjahr 2000 erhielt die Gemeinde das Gemeindewappen.

Die Förderung von Erdöl prägte die Gemeinde in vielerlei Hinsicht. Bereits im Jahre 1932 stand am Steinberg in Prinzendorf der erste Bohrturm. Ab 1942 wurde das Erdölfeld „Hauskirchen – St. Ulrich“ erschlossen und mit der Errichtung des „Gemeinschaftslager Hauskirchen GmbH“ begonnen. Das Lager für Zwangsarbeiter und auch Kriegsgefangene war für 10.000 Insassen geplant, aufgrund des Kriegsverlaufes zuerst auf 5.000 und schließlich auf 4.000 Insassen reduziert.

Barackenlager beherbergten bis zu 10.000 Menschen

Zeitweise bewohnten rund 10.000 Menschen den Ort Hauskirchen, nachweislich Franzosen, Russen, Ukrainer, Italiener und Rumänen. Auch zwischen Prinzendorf und Rannersdorf entstand ein kleineres Barackenlager, welches Arbeiter für die Erdölbetriebe beheimatete.

Auf dem Vogelberg Hauskirchen befand sich eine Kleindestillationsanlage mit dem Decknamen „Ofen“. Ein Geheimprojekt der Nationalsozialisten (Geilenberg-Programm), welches von der SS betrieben wurde. Erhaltene Unterlagen aus dem Deutschen Bundesarchiv belegen, dass diese Raffinerie die letzte noch aktive Raffinerie des Dritten Reiches war und auch noch nach Kriegsende in Gebrauch war. Auch in Rannersdorf befand sich eine kleinere derartige Anlage.

Nach 1945 fanden in den verlassenen Baracken der Lager aus Südmähren vertriebene Menschen erste Unterkunft, für viele ein Start in ein neues Leben in Niederösterreich.

Prinzendorf ist für seinen Erdäpfelkirtag bekannt und Ausgangspunkt für die Verbreitung der Feldfrucht im Weinviertel. Pfarrer Johann Eberhard Jungblut brachte die Erdäpfel 1761 aus seiner Heimat Holland mit. Im zu Ehren wurde hinter der Kirche ein Denkmal errichtet, dass auch Bestandteil des Gemeindewappens ist. Sein ehemaliges Wohnhaus ist heute Sitz des landwirtschaftlichen Museums mit besonderem Augenmerk auf den Anbau in der Region.

1960 kaufte die Gemeinde das liechtensteinische Schloss Hauskirchen und verkaufte es 1967 weiter. Seit dieser Zeit ist das Schloss in mehrere Wohnungen von verschiedenen Familien unterteilt.

In den 1960er-Jahren wurden auf dem Vogelberg in Hauskirchen beim Aushub einer Schottergrube ein langobardisches Gräberfeld entdeckt und freigelegt. Das darin enthaltene „Fürstinnengrab“ mit kostbaren Grabbeigaben und dem besonderen Pferdegeschirr gilt als einer der wichtigsten Langobardenfunde in unseren Breiten. Die Funde wie auch Knochen eines Deinotheriums, eines Ur-Elefanten mit nach unten gebogenen Stoßzähnen, sind im Naturhistorischen Museum ausgestellt.

