Bewegte Zeiten: Geschichte von 1900 bis heute

„Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 17. April 1899 die Errichtung einer Bezirkshauptmannschaft in Unter-Gänserndorf allergnädigst zu genehmigen geruht ...“, so der Wortlaut der Kundmachung des Ministeriums des Inneren vom 13. März 1901.

Damit war der Grundstein für den Bezirk Gänserndorf gelegt. Er entstand durch die Abtrennung der Gerichtsbezirke Matzen und Marchegg (vorher Bezirk Floridsdorf) und Zistersdorf (vorher Bezirk Mistelbach). Der gebürtige Deutsch-Wagramer Johann Mayer (1858–1941) war der Verhandler des „Trennungsgesetzes“ 1922, mit dem die Trennung von Wien und Niederösterreich vollzogen wurde und war der erste Landeshauptmann von NÖ.

Bei der Schaffung von Groß-Wien 1938 kamen Gemeinden im südlichen Marchfeld von Deutsch-Wagram bis Orth an der Donau aus dem aufgelösten Bezirk- Floridsdorf-Umgebung dazu. Seine heutige Form erhielt der Bezirk schließlich 1957, als diese Gemeinden wieder ihre Selbstständigkeit zurückerhielten (Landesgesetzblatt NÖ 115. Verordnung vom 22.12.1956).

Der Bezirk umfasst eine Fläche von 127.139 ha und ist der viertgrößte in Niederösterreich. 1922 lag die Einwohnerzahl bei rund 79.000 Menschen hier und stagnierte jahrzehntelang auf ähnlichem Niveau. In den letzten 30 Jahren wuchs die Bevölkerung nunmehr auf rund 106.000 an, allein die Bezirksstadt verzeichnete fast eine Verdoppelung ihrer Einwohner (Quelle: Land NÖ). 44 Gemeinden gibt es, darunter die fünf Städte Gänserndorf, Deutsch-Wagram, Groß-Enzersdorf, Marchegg und Zistersdorf.

Ausflugsziele mit reichen Geschichten

Die Prinz-Eugen-Schlösser Hof und Niederweiden sind heute bedeutende Kulturgüter und beliebte Ausflugsziele. Das Schloss Marchegg erstrahlt im neuen Glanz und ist Kernpunkt der heurigen Landesausstellung. Im Jagdschloss Eckartsau endete damals mit der Verzichtserklärung von Kaiser Karl 1918 die Habsburgermonarchie. Das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz zählt zu den bekanntesten Freilichtmuseen bäuerlicher Kultur und auch das Eisenbahnmuseum Strasshof ist heute noch ein Anziehungspunkt für Freunde der Schienenfahrzeuge.

Der Muschelberg der Nexinger Schweiz zeugt von der geologischen Entwicklung Niederösterreichs, der Wehrturm in Palterndorf ist der einzige gotische Dorfturm Niederösterreichs nördlich der Donau und die Rochuskapelle in Mannersdorf an der March erinnert als Pestkapelle an schwere Zeiten und ist gleichzeitig einer der wenigen Zeitzeugen italienischer Renaissance nördlich der Alpen.

Proteste von Umweltschützerin in der Hainburger Au in der Weihnachtszeit 1984 verhinderten den Bau eines Donaukraftwerks im Augebiet und führten 1996 schließlich zur Gründung des Nationalparks Donau-Auen, dessen Zentrum in Schloss Orth angesiedelt ist.

Die March war bis 1989 nicht nur der Grenzfluss des Bezirkes, sondern die Trennlinie des Westens zu den Ostblockstaaten. Von ihr aus konnten damals tschechoslowakische Soldaten mit Maschinengewehr im Anschlag von österreichischem Boden aus gut gesehen werden.

