Bewegungsarmut bei Kindern: „Es sind mehr Sportpädagogen notwendig“

Wolfgang Lehner, Präsident des NÖ Fachverbandes für Turnen, sieht im zunehmenden Bewegungsmangel der Kinder ein großes Problem für die Zukunft: „Wenn sich schon Kinder zu wenig bewegen, haben wir ungesunde Jugendliche und Erwachsene“, sagt der Strasshofer. Für ihn zeichnet sich ein klares Bild ab: „Waren schwer übergewichtige Kinder in der Volksschule früher Einzelfälle, wird der Anteil zunehmend größer“, sagt er.

Die Tendenzen haben sich nach seiner Beobachtung bereits lange vor Corona abgezeichnet, die Pandemie habe die Situation allerdings noch einmal verschlimmert. Das Problem zeige sich vor allem im Breitensport. „Die Kinder haben einfach aufgehört, sind beim Neuanfang ungeschickter. Das schränkt die Möglichkeiten zur Bewegung zusätzlich ein“, berichtet Lehner. Deutlich bemerkt er ein Stadt-Land Gefälle. „Im Wettkampfsport habe ich fast nur mehr Kinder aus ländlichen Gemeinden.“ In den Städten gebe es wenig Möglichkeiten – maximal Spielplatz oder einen Verein.

Lehner fordert ein für ganz Österreich gültiges Gesamtpaket: „Wir müssen schon im Kindergarten und in der Volksschule ansetzen. Zusätzliche Sportpädagogen sind notwendig, um die Lehrer zu unterstützen. Nachher ist es zu spät.“ Die lange diskutierte tägliche Turnstunde müsse endlich umgesetzt werden. Und natürlich sollen auch die Eltern mit ins Boot geholt werden. „Das geht bis hin zur Ernährungsberatung“, ergänzt der Fachverbands-Präsident.

Sportklassen sind motivierter

Von ähnlichen Erfahrungen berichtet der Direktor des BORG Deutsch-Wagram Andreas Breitegger: „Die Sportklassen sind sehr motiviert und freuen sich, dass sie sich wieder betätigen können. Diese Schüler sind zumeist auch in Vereinen aktiv.“ Bei den Nichtsportklassen ist eine abnehmende Belastbarkeit der Kinder zu bemerken. „Das Turnen mit Maske war da kontraproduktiv“, kritisiert er.

Am BORG gibt es den Schwerpunkt Gesundheit, zusätzliche Turnstunden wurden in die Regeltafel aufgenommen, auch für die Kunst- und Musikklassen. „Mit der bewegten Pause haben die Schüler die Möglichkeit, sich unter Aufsicht im Turnsaal zu bewegen“, erklärt der Gym-Direktor im NÖN-Gespräch. Weiters nimmt die Schule am Programm „Vital4brain“ teil. Neu im Angebot sind außerdem Rückschlagspiele und das Fach Gesundheitslehre.

Dass sportliche Betätigung zu beachtlichen Erfolgen führen kann, beweist das Basketball-Mädchenteam des BORG. Es holte sich heuer den Vizelandesmeister-Titel! Die Volleyball-Mixed-Mannschaft gewann erst kürzlich die Vorrunde zum Landesfinale.

