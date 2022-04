Bewegungsmangel bei Kindern: Massive Defizite durch Corona

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

Die vielen Lockdowns und die lange Zeit, die Sportvereine nicht aktiv sein durften, schlägt sich auf die Bewegungsfreude der Kinder und Jugendlichen nieder, das wiederum hat Auswirkungen auf das Körpergewicht.

Die NÖN fragte bei Eva Zillinger, Direktorin des Gänserndorfer Gymnasiums, nach, wie es mit dem Bewegungsdrang ihrer Schüler aussieht: „Ein Teil der Schüler hat in den Lockdown-Phasen wenig bis gar nichts gemacht. Andere wiederum haben Möglichkeiten gefunden und sogar ein eigenes Trainingsprogramm erstellt.“

Petra Platt-Zissler unterrichtet Bewegung und Sport. am Konrad Lorenz Gymnasium und beobachtet: „Die Kinder haben massive motorische Defizite, sind schnell am Limit. Wir konnten den Lehrplan nicht einmal annähernd umsetzen.“ Als schlichtweg lebensbedrohend sieht Platt-Zissler den fehlenden Schwimmunterricht: „Wir haben noch immer Nichtschwimmer in den Klassen, das holen wir jetzt nie im Leben mehr auf.“

Für Platt-Zissler ist es beim Thema Bewegung sehr wichtig, das Gespräch mit den Eltern zu suchen: „Durch Ernährungsumstellung in der Familie gemeinsam mit Ernährungsberatern und einem Arzt erziele ich gute Erfolge. Hier kommen auch zahlreiche positive Rückmeldungen.“

Für die Pädagogin müsste auch die Rolle der Schulärzte gestärkt werden. Vorliegende Daten sind nicht digitalisiert, es gibt keinen Zugriff darauf, das erschwert eine Arbeit mit den Schülern. „Der Universitätsdozent Gerhard Prager vom AKH Wien forscht seit Jahren zum Thema Adipositas. Hier könnte sehr viel gemacht werden, würden nur entsprechende Daten vorliegen“, kritisiert Platt-Zissler.

