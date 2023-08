Bezirk Gänserndorf holt „Silber“ mit 346 Fertigstellungsmeldungen

Auch im vergangenen Monat schritt der Photovoltaik-Ausbau in Niederösterreich mit großen Schritten voran. So wurden der EVN Tochter Netz NÖ im Juli 4.665 neue Sonnenkraftwerke gemeldet, 346 im Bezirk. Damit wurden im ersten Halbjahr 2023 niederösterreichweit bereits mehr als 22.000 neue PV-Anlagen errichtet.

„Der Trend der Verdreifachung gegenüber dem Rekord-Jahr 2022 geht nahtlos weiter – keine Spur von einem Sommerloch“, berichtet EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer. Die Nachfrage nach neuen Anlagen sei nach wie vor hoch: „Wir bewegen uns mit über 4.250 Netzzugangsanträgen weiterhin auf sehr hohem Niveau.“

So konnte auch die 1.000- Megawatt-Sonnenstrom-Grenze, die der gemeinsamen Leistung von allen vier niederösterreichischen Donaukraftwerken entspricht, vor einigen Wochen geknackt werden. Diese beeindruckenden Zahlen stellen die Netze vor eine große Herausforderung. Niederösterreichweit wird an mehreren hundert Baustellen gleichzeitig gearbeitet, um die Netze zu verstärken. „Jeden Tag kommen zwei bis drei neue Trafostationen hinzu“, so Mittermayer.

Auch der Bezirk Gänserndorf ist maßgeblich mit dem Bau von PV-Anlagen an der Energiewende beteiligt. So belegte man im Juli mit 346 Fertigstellungsmeldungen den zweiten Platz unter allen Bezirken in Niederösterreich. Gegenüber Juli 2022 konnte man somit eine Zuwachsrate in Höhe von etwa 256 Prozent verbuchen. Die Goldmedaille konnte sich der Bezirk Melk mit 358 Fertigmeldungen holen, der dritte Platz geht an den Bezirk St. Pölten-Land mit 333 Meldungen.