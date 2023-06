Bezirk Gänserndorf Bezirk ist Spitzenreiter beim Recycling

Im Bezirk Gänserndorf ist die Müll-Sammelmenge zuletzt um 35 Prozent gestiegen. Foto: adobe stock gpointstudio

S eit dem 01.01.2023 werden in ganz Österreich alle Leichtverpackungen in der Gelben Tonne oder dem Gelben Sack gesammelt. Seither belegt der Bezirk den ersten Platz in puncto Recycling.

Reclay Systems, dem zweitgrößten Sammel- und Verwertungssystem für Verpackungen in Österreich, liegen die ersten Sammelzahlen jener Gebiete vor, in denen die Sammlung umgestellt wurde und von Reclay als Ausschreibungsführer organisiert wird. Und das Ergebnis ist mehr als zufriedenstellend: Spitzenreiter ist der Bezirk Gänserndorf, wo die Sammelmenge um 35 Prozent gesteigert werden konnte. Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn die Bürgerinnen und Bürger richtig informiert sind und gleichzeitig Gemeinde, Entsorger und Rücknahmesystem an einem Strang ziehen, können solche Erfolge erreicht werden. Gemeinsam ist es uns gelungen, die Sammelmenge für Leichtverpackungen im Bezirk Gänserndorf um 35 Prozent zu steigern, und da ist noch viel Luft nach oben“, freut sich Gottfried Bieglmayer, Geschäftsführer von Reclay Systems, über das positive Ergebnis. „Wir sind überzeugt, dass das erst der Anfang ist, das Potenzial ist groß und die Menschen verstehen, worum es geht. In manchen Gebieten erwarten wir Steigerungen von 50 Prozent und mehr.“