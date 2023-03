Bezirk plant Urlaub am Mittelmeer-Strand

Inflation hin oder her: Den Sommerurlaub lassen sich die Menschen von vermeintlichen Krisenzeiten nicht verderben. Im Jahr eins nach den pandemiebedingten Einschränkungen stehen die Mittelmeer-Destinationen wieder hoch im Kurs. Sowohl Ruefa als auch TUI sehen Spanien und Griechenland bei den Gänserndorfern an der Spitze der Urlaubssehnsüchte. Allerdings scheinen die Urlauber auch Geschmack an Ferien im eigenen Land gefunden zu haben. So liegt Österreich gleichauf mit den europaweit beliebten Sonnenstränden des Mittelmeers.

Elke Baumgartner, Filialleiterin von Ruefa Reisen Gänserndorf, beobachtet nur bei wenigen Kunden eine Verkürzung der Urlaubsdauer aufgrund von Preissteigerungen: „Viele Urlauber nutzen nun vermehrt Frühbucherangebote, um die Urlaubskosten bestmöglich gering zu halten. Grundsätzlich legen wir diese Methode allen unseren Kunden ans Herz.“ Ein verstärktes Ausweichen auf die Nebensaison bemerkt man weder bei Ruefa noch bei TUI in Groß-Enzersdorf.

Ferienzeit bleibt weiterhin Urlaubszeit

„Im Grunde gibt es hier keine wesentlichen Änderungen. Familien mit schulpflichtigen Kindern sind in Bezug auf die Periode, in der sie einen Urlaub antreten können, sowieso auf die Ferien begrenzt. Die Personen, die nicht von der klassischen Ferienzeit abhängig sind, meiden grundsätzlich diese teurere und vor allem deutlich stärker besuchte Reisezeit“, erklärt Büroleiterin Andrea Strau von TUI.

Um ans Urlaubsziel zu gelangen, bleibt die Option rund ums Fliegen weiterhin die beliebteste Reisevariante. Gemurre über die erhöhten Kosten gibt es natürlich, gebucht wird trotzdem fleißig. „Die meisten nehmen die Teuerungen als gegeben hin“, berichtet Baumgartner.

Im Gegensatz dazu liegt bei Städtereisen hingegen die Anreise auf Schienen im Trend. Ingrid Riedler aus Auersthal reist für ihr Leben gern. Über 100 Länder hat die gelernte Hotelfachfrau bereits besucht, darunter auch exotische Destinationen wie Patagonien, die Falklandinseln oder auch Usbekistan.

„Mit dem Reisefieber habe ich mich im Alter von 19 Jahren angesteckt. Damals war ich mit dem Auto in Nordafrika unterwegs“, schildert Riedler. In Europa hat sie bis jetzt alle Länder bis auf Schweden besucht. Die parlamentarisch-demokratische Monarchie im Herzen der skandinavischen Halbinsel wird sie jedoch schon in diesem Sommer in ihrer Reiseliste abhaken können. „Die Erinnerungen an die Reisen kann mir niemand nehmen. Sie muntern mich in traurigen Stunden auf. Reisen ist die schönste Form der Bildung“, meint Riedler in Anlehnung an ein Goethe-Zitat.

Wer Urlaub macht, muss nicht weit reisen

Sie schätzt es, andere Menschen und Kulturen kennenzulernen. Um Interessantes zu entdecken, muss man aber nicht zwingend möglichst viele Kilometer um den Globus reisen. Interessante Reiseziele gibt es auch in den Ländern rund um den österreichischen Grenzverlauf.

So war Riedler beispielsweise vor allem von Nördlingen beeindruckt. Die bayerisch-schwäbische Stadt liegt mitten im Einschlagskrater eines Meteoriten, der vor etwa 15 Millionen Jahren das Nördlinger Ries traf.

