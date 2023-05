Bezirk rüstet bei Kinderbetreuung auf

Kinder ja, wirtschaftliche Selbstständigkeit ja – aber wie soll man das unter einen Hut bringen? Die Frau von heute möchte sich nicht zwischen Kind oder Arbeitsleben entscheiden. Daher muss auch beides gehen, vor allem bei alleinerziehenden Frauen. Die Kinder sollen jedoch den Arbeitstag über gut versorgt sein. Großeltern sind gut, aber nicht immer vorhanden, zum Teil weil sie selbst noch im Arbeitsleben stehen.

Dass mit September diesen Jahres die Kleinkinderbetreuung zumindest vormittags gratis sein wird, ist dabei eine große Hilfe. In Auersthal ist man schon gut darauf vorbereitet. Bereits vor einigen Jahren wurde der Kindergarten neu errichtet, eine Kleinkindergruppe inklusive. ÖVP-Bürgermeister Erich Hofer dazu: „Man könnte jetzt sagen, dass wir das schon so vorhergesehen haben. Das stimmt so aber natürlich nicht. Dass die Betreuung von Kleinkinder aber immer wichtiger wird, war uns schon bewusst.“

Kinder ab dem ersten Lebensjahr werden bereits im „Kükennest“ aufgenommen. „Derzeit bringen wir alle Kinder unter, auch wenn die Gruppe schon gut ausgelastet ist“, ergänzt Hofer. Im Kükennest werden auch Kinder aus den Nachbargemeinden betreut, wie aus Groß-Schweinbarth, wo es eine solche Möglichkeit nicht gibt. Dies soll sich aber bald ändern, wie ÖVP-Bürgermeisterin Marianne Rickl informiert: „Wir sind in der Planungsphase, eine Förderung wurde bereits zugesagt.“ Der vor fünf Jahren neu errichtete Kindergarten wurde so konzipiert, dass eine vierte Gruppe baulich angeschlossen werden kann.

Gemeinden werden Kosten tragen müssen

In Auersthal betreibt das Hilfswerk die Tagesbetreuung. Ein Vorteil, wie Hofer findet: „Personalfragen müssen daher vom Betreiber geklärt werden.“ Wie sich die kostenlose Vormittagsbetreuung auf den Turnus der Kinder auswirkt, müsse man beobachten. Hofer vermutet, dass die Plätze dann länger besetzt sein werden. „Für die Eltern fällt der wirtschaftliche Druck weg“, ergänzt Hofer. Obwohl es zwar Ausgleichszahlungen des Landes geben wird, erwartet Hofer, dass einiges an den Gemeinden hängen bleiben wird, was wohl auch Auswirkungen auf die Wohnsitzgemeinden der auswärtigen Kinder haben wird.

Bad Pirawarth hat bereits zwei Tagesbetreuungseinrichtungen, die gut gebucht sind. ÖVP-Bürgermeisterin Verena Gstaltner: „Ich persönlich finde die Initiative sehr gut, weil es den Eltern sehr viel abnimmt. Wie viel schlussendlich bei der Gemeinde an Kosten hängen bleibt, wird man sehen.“ Eine verstärkte Nachfrage ist aufgrund der kostenfreien Betreuung derzeit nicht zu bemerken.

ÖVP-Bürgermeister Johann Zimmermann aus Weikendorf ist schon am Planen für eine fünfte Gruppe. „Der Grundsatzbeschluss wurde bereits gefasst, ein Architekt mit der Planung beauftragt. Bis September 2024 ist hoffentlich alles fertig.“ Derzeit bringt die Gemeinde alle 2,5-jährigen unter. Für eine neue Gruppe werden jedoch auch zusätzliche Betreuungskräfte benötigt. Das scheint eher das größere Problem zu sein.

