Bezirk Gänserndorf ruht in Frieden

Allerheiligen, der Gedenktag an die Heiligen der christlichen Kirche, geht auf das vierte Jahrhundert zurück und wurde ursprünglich am Freitag nach Ostern gefeiert. Papst Gregor IV. legte 835 Allerheiligen für die gesamte Westkirche auf den 1. November fest. Seit Ende des 10. Jahrhunderts wird, ausgehend von der Benediktinerabtei Cluny, am 2. November mit Allerseelen zusätzlich ein Gedenktag aller Verstorbenen abgehalten.

Die Gräber werden mit Winterblumen, Kränzen oder Gestecken geschmückt, Kerzen werden entzündet. Noch immer sind Erdgräber vorherrschend, wenn auch sehr viele Friedhöfe schon über Urnenwände verfügen und damit dem Trend zu Kremierung folgen. Die Bestattungs- und Gedenkkultur ist dennoch dem Wandel der Zeit unterworfen. Die NÖN sprach darüber mit Stefan Redlich von Bestattung Redlich in Gänserndorf.

„Die Covid-19-Pandemie hat der Kremierung einen zusätzlichen Aufschub gebracht. Der Anteil der Feuerbestattungen liegt bei rund 30 Prozent im Bezirk“, berichtet Stefan Redlich, Geschäftsführer von Bestattung Redlich.

Gerade im ersten Corona-Jahr war die Anzahl der Trauernden stark beschränkt, sodass sich viele dafür entschieden haben, eine Kremierung vornehmen zu lassen und die eigentliche Bestattung zu einem späteren Zeitpunkt abzuhalten. „Es ist vermutlich auch der Trend zu mehr Individualismus bei den Bestattungen. Mit einer Urne gibt es mehr Möglichkeiten“, so Redlich weiter. Dennoch: Das Gesetz setzt hier Grenzen. Das Verstreuen der Asche über dem Wasser oder vom Berg herab, wie in Filmen zu sehen, geht nicht. Möglich sind jedoch Donaubestattungen.

Die Donau als Bestattungsort

„Wir haben die Möglichkeit, das im Gemeindegebiet von Orth an der Donau durchzuführen. Je nach Anzahl der Trauergäste wird mit kleineren oder größeren Schiffen hinausgefahren und die Urne im Fluss beigesetzt“, informiert Redlich. Dass es dabei keinen Ort des Gedenkens gibt, ist nach Redlichs Erfahrungen für die Angehörigen kein Problem. Diese Bestattungsart wird vorrangig für Verstorbene gewählt, die eine enge Beziehung zum Wasser hatten, liegt aber im prozentuell einstelligen Bereich.

In vielen Gemeinden gibt es bereits eigene Urnenwände mit ausgestalteten Nischen. Die Abdeckung erlaubt Inschriften. Der Friedhof der Bezirkshauptstadt Gänserndorf verfügt seit 2020 über eine naturbelassene Urnenwiese. Bei dieser Art der Naturbestattung gibt es weder Grabsteine noch Kreuze. Auch dürfen dort keine Kerzen oder Sonstiges aufgestellt werden. Die äußere Erinnerung an die Verstorbenen erfolgt durch die Anbringung eines Namensschildes am Gedenkstein. Die genaue Lage der Grabstätte wird mittels GPS-Daten festgehalten und im Grabstellenverzeichnis eingetragen. Einen Waldfriedhof mit Bäumen gibt es im Bezirk nicht.

Familiengräber bleiben beliebt

Natürlich darf eine Urne auch in einem Erdgrab beigesetzt werden. Der große Teil der Bestattungen im Bezirk erfolgt nach wie vor auf die traditionelle Art im Sarg in einem Erdgrab, zumeist ein Familiengrab. Auch hier hält der Pragmatismus Einzug.

Das drückt sich unter anderen in den Grabsteininschriften aus. Die auf alten Gräbern teils noch zu sehenden detaillierten Angaben zum den Verstorbenen, teils sogar mit Porzellanbildern versehen, weichen eher nüchternen Gravierungen oder überhaupt nur dem Namen der Familie. Der Trend zum Pragmatismus drückt sich auch in der Gestaltung der Parten aus. Diese werden individueller, die ausufernde Aufzählung der verwandtschaftlichen Verhältnisse ist nicht mehr im Trend. Noch immer üblich, speziell in den kleineren Gemeinden, ist die Todesanzeige durch einen Postwurf der Parten. „Ausschlaggebend dafür ist zumeist, wie die Familie im Ort verwurzelt ist. In den größeren Städten gibt es das nicht“, berichtet Redlich.