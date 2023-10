Bezirk wehrt sich gegen österreichweite Rezession

Seit der Präsentation der Herbstprognose von WIFO und IHS am vergangenen Freitag ist es amtlich: Österreich durchläuft gerade eine, wenn auch milde, Rezession (Rückgang des BIP 2023 zwischen 0,4 und 0,8 Prozent). Im Bezirk Gänserndorf zeigen sich die Auswirkungen vorwiegend im Bausektor.

Der private Konsum von Gütern und Dienstleistung scheint trotz der hohen Inflation, wie in ganz Österreich, vorerst wenig betroffen. Ende September waren beim AMS Gänserndorf 3.398 Personen arbeitslos vorgemerkt, um 130 oder 4 Prozent mehr als vor einem Jahr (NÖ: +4,5 Prozent).

Die Stellenmeldungen beim AMS sind rückläufig: 543 offene Stellen Ende September bedeuten ein Minus von 114 Stellen oder 17,4 Prozent (NÖ: -14,9). Trotz der wirtschaftlichen Eintrübung beobachtet das AMS Gänserndorf eine erstaunliche Dynamik am regionalen Arbeitsmarkt: 531 Arbeitsaufnahmen aus der Arbeitslosigkeit im Monat September sind sogar um 16 oder 3,1 Prozent mehr als im September des Vorjahres. Die Wirtschaftsstruktur des Bezirks macht den Gänserndorfer Arbeitsmarkt vergleichsweise robust in Krisen, dafür sind die Herausforderungen in normalen Zeiten größer.

Zur Illustration: Im Bezirk Mödling mit seinen rund 120.000 Einwohnern waren Ende September 2.366 Arbeitslose und 2.087 offene Stellen beim AMS gemeldet, in Gänserndorf mit seinen rund 107.000 Einwohnern 3.389 Arbeitslose und 543 offene Stellen. Die Arbeitslosenquote betrug in Mödling zuletzt 4,8 Prozent, jene in Gänserndorf 7,3 Prozent. „Solche Vergleiche zeigen nicht nur unsere strukturellen Schwierigkeiten, sondern auch die großen Leistungen, die Wirtschaft und öffentliche Institutionen im Bezirk vollbringen“, so der Gänserndorfer AMS-Chef Georg Grund-Groiss.