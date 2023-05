Bezirk zeigte sein Musik-Repertoire

Im Zuge der „Tage der Musikschulen“ zeigten die Musikschulen, Musik- und Kunstschulen und Kreativakademien am vergangenen Freitag und Samstag ihr umfangreiches Repertoire zum wiederholten Mal bei rund 170 Veranstaltungen.

Das Programm an diesen Tagen reichte von spannenden Auftritten und Konzerten, Stadtspaziergängen bis hin zu Instrumentenvorstellungen und Tage der offenen Türen. Innovative Aktionen holten das Publikum direkt an öffentlichen Plätzen in den Gemeinden – zum Beispiel im Schwimmbad, an Hauptplätzen oder auch in Geschäften – ab.

Beim Festkonzert der Musikschule Zistersdorf machten die Ensembles aller Klassen, Musikschullehrer, Musikschulleiterin Gabriele Sailer, Bürgermeister Helmut Doschek und NR-Abgeordnete Angela Baumgartner ein Gruppenfoto. Foto: mkm

Im Bezirk Gänserndorf luden am Freitag und Samstag die Musikschulen von Orth an der Donau, Zistersdorf, Deutsch-Wagram und Gänserndorf zu wunderbaren Konzerten – die Musikschule der Stadt Zistersdorf feierte im Rahmen des Konzerts sogar ihr 60-Jahr-Jubiläum. Beim Familienkonzert der Musikschule der Stadtgemeinde Deutsch-Wagram musizierten Musikschüler gemeinsam mit ihren Familienmitgliedern. Die Regionalmusikschule der Marktgemeinde Strasshof an der Nordbahn öffnete ihre Türen am Samstag und gab einen Einblick in ihren Unterricht und ihre Instrumentenvielfalt.

In den kommenden „regionalen Aktionswochen“ laden die Musikschulen, Musik- und Kunstschulen und Kreativakademien alle Interessenten zum Schnuppern ein. In diesen Wochen können sich Kinder und Jugendliche und ihre Eltern über die unterschiedlichen Fächer informieren und Instrumente oder Kunstfächer ausprobieren. Damit startet auch die Anmeldezeit an den Musikschulen.

