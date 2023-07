Bezirkshauptstadt bietet E-Bike-Kurs an

Themenschwerpunkte sind Praxis-Tipps und ein Fahrtraining mit gezielten Übungen zur Erhöhung der Fahrsicherheit. Der Kurs bietet außerdem eine Hilfestellung für alle, die vor einer Kaufentscheidung stehen und in sicherer Umgebung testen möchten. Es ist kein eigenes E-Bike notwendig. Das Angebot richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an Geübte.

Anmeldung per E-Mail an kulturreferat@gaenserndorf.at unter Angabe von Name, Telefonnummer, Adresse, Termin (9-12 Uhr oder 13 - 16 Uhr). Bitte auch angeben, ob ein eigenes E-Bike vorhanden ist.