Bildung: Covid-19 hinterließ Spuren

Ein weiteres Schuljahr abseits der ehemaligen Normalität geht zu Ende. Auch wenn der Schulbetrieb diesmal nicht so sehr von Distance-Learning und Ausdünnung durch Schichtbetrieb geprägt war, hinterließ die Covid-Pandemie Spuren bei Schülern und Lehrkräften.

Andreas Breitegger, Direktor des BORG in Deutsch-Wagram, sieht vor allem in den der Covid-Pandemie geschuldeten Unterbrechungen des Tagesrhythmus der Schüler ein großes Problem. „Für die Kinder war es schwierig, von jetzt auf gleich an ihr Leistungsniveau vor der Pandemie anzuknüpfen. Der Spalt zwischen leistungsschwächeren und hoch motivierten Schülern ist damit weiter aufgegangen.“ Im BORG steuerte man mit zusätzlichen Fördermaßnahmen dagegen. „Mein Dank gilt dem Lehrkörper, der weit über die Verpflichtung hinaus Stunden übernommen hat“, betont Breitegger.

Kritik gibt es in Richtung Bildungsministerium. Für Breitegger wurden die Einschränkungen der Vorjahre zu wenig berücksichtigt. Die Schulpsychologie wurde zwar geringfügig aufgestockt. Für Breitegger, der auch stellvertretender Leiter der ARGE Schüler- und Bildungsberatung ist, ist das allerdings zu wenig. „Das Ministerium hat sich zwar bemüht, es wären aber höhere Investitionen notwendig. Hier entstehen nämlich tief greifende Problemstellungen bei den Schülern, die sie auch nach ihrer Schulzeit begleiten werden.“

Für Christoph Jank, Direktor der BHASCH/BHAK Gänserndorf, waren die Monate März und April aufgrund zahlreicher Covid-19-Infektionen die größte Herausforderung. „Durch Disziplin und Einhaltung der Hygienerichtlinien von allen Beteiligten gelang es, dass nur drei Klassen für jeweils fünf Tage nicht in Präsenz unterrichtet wurden“, sieht Jank als Erfolg.

Direktor Jank beobachtet vermehrt soziale Defizite

Wie auch Breitegger beobachtet Jank vermehrt soziale Defizite und Mängel im Hinblick auf die Motivation bei den Schülern. „Zwei Corona-Schuljahre haben ihre Spuren hinterlassen. Dazu kommt der Krieg in der Ukraine als Verstärkungsfaktor. Es wäre dringend notwendig, auch an Bundesschulen qualifizierte Unterstützung in Form von Schulsozialarbeit finanziell zu ermöglichen. Bis jetzt sind die Schulen da auf sich allein gestellt.“

Für Schülervertreterinnen Lara Jahn und Aleyna Gökdemir waren gute Kommunikation und Unterstützungsmöglichkeiten hilfreich. „Im Bereich der Mitarbeit waren die Folgen der Distance-Learning-Phasen zu bemerken. Für die Lehrkräfte erwies es sich als große Herausforderung, sämtliche Schüler wieder vollkommen in den Präsenzunterricht einzubinden.“ Zudem wurde die Maskenpflicht als äußerst belastend empfunden.

Sabine Berthold-Pfalz unterrichtet Mathematik und Musik an der Sportmittelschule in Matzen. „Für mich persönlich war es sehr schlimm, dass ich mit den Schülern nicht singen durfte, das Unterrichten mit Maske war für meine Stimme sehr belastend. Selbstverständlich haben wir uns stets an die Maßnahmen gehalten, als das Lehrpersonal im Gegensatz zu den Schülern aber weiterhin mit Masken unterrichten musste, fiel uns das zu Beginn nicht leicht.“ An ihrer Schule sind alle Lehrer geimpft. „Das hat uns sicher vor größeren Clustern geschützt“, vermutet Berthold-Pfalz.

Den Schulalltag allen zusätzlichen Aufgaben zum Trotz aufrecht zu erhalten, war für die Lehrerin ein Kraftakt. „Es gab viele Supplierstunden durch Ausfälle von Kollegen.“ Die Mittelschule Matzen hatte im Gegensatz zu anderen Schulen durchgehend Präsenzunterricht. „Dass eine ganze Klasse im Distance-Learning war, war die Ausnahme“, erinnert sich Berthold-Pfalz. Ein verstärktes Auftreten von psychischen Problemen bei den Schülern sei ihr nicht aufgefallen.

