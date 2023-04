Bläserklasse im Marchfeld: Absolventin steht Rede und Antwort

Seit vielen Jahren wird im Marchfeld ein Bläserklassenunterricht in Kooperation von Musikschullehrern, Volksschullehrern und interessierten Gemeinden umgesetzt. Die Marchfelder Bank ermöglicht dabei den jungen Musikern die Finanzierung der neu angekauften Instrumente und unterstützt damit auch die musikalische Nachwuchsarbeit für die Musikvereine in der Region. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Projekts „Bläserklasse im Marchfeld“ steht die ehemalige Schülerin Chiara-Sophie Mattes in einem Interview Rede und Antwort.

Chiara-Sophie Mattes wurde 2004 geboren, wohnt im Marchfeld und ist musikalisch vielseitig interessiert. Bereits mit sieben Jahren nahm sie Klarinettenunterricht und besuchte in der dritten und vierten Klasse Volksschule die Bläserklasse Gänserndorf, in der sie Trompetespielen lernte. 2019 startete Chiara mit Klavier. Bisher hat sie schon fünf Mal bei „prima la musica“ teilgenommen und besucht seit Oktober 2021 den Vorbereitungslehrgang für Klarinette am Joseph-Haydn-Konservatorium in Eisenstadt. Aktuell ist sie im Maturajahrgang im Musikgymnasium Wien.

NÖN: Sie spielen neben Ihrem „Hauptinstrument“ Klarinette auch noch Trompete und Klavier. Warum haben Sie Ihren Fokus dennoch auf die Klarinette gelegt?

Chiara-Sophie Mattes: Ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach schon immer ein Stückchen besser auf der Klarinette als auf der Trompete war. Was ich an der Klarinette liebe, ist vor allem der große Tonumfang und der weiche, dunkle Klang. Er ist nicht so prägnant wie etwa der einer Oboe. Man kann einerseits mit den anderen Klängen des Orchesters verschmelzen, andererseits aber auch als Solistin strahlen.

NÖN: Haben Sie Ihre musikalische Begeisterung bereits in der Kindheit entdeckt oder hat sich diese erst im Laufe der Jahre entwickelt?

Chiara-Sophie Mattes: Ich war immer schon sehr begeistert von Musik und habe gerne selbst musiziert. Ehrlich gesagt war ich früher aber gar nicht so gut auf meinem Instrument. Mein „Talent“ habe ich tatsächlich erst vor wenigen Jahren begonnen zu fördern. Als ich Ende der Mittelschule überlegt habe, welche Schule ich gerne besuchen möchte, fand ich zufällig das Musikgymnasium Wien. Da man für diese Schule eine Aufnahmeprüfung bestehen muss, habe ich sehr viel für diesen Test geübt. Das war der Zeitpunkt, an dem ich die Motivation bekommen habe, immer mehr zu üben. Seitdem wurde ich jedes Jahr deutlich besser.

NÖN: Sie haben in deiner Volksschulzeit die Bläserklasse in Gänserndorf besucht und dort Trompete gelernt. Wie läuft eine solche Bläserklasse ab?

Chiara-Sophie Mattes: Soweit ich mich erinnere, spielt man fast nur gemeinsam als Orchester. In den ersten Stunden lernt man die Basics: Wie packt man sein Instrument aus? Wie baut man es zusammen? Wie pflegt man es? Wie bekommt man überhaupt einen Ton heraus? Aber hauptsächlich geht es um das gemeinsame Musizieren als Orchester.

NÖN: Wie wichtig war die Zeit in der Bläserklasse für Ihre musikalische Entwicklung?

Chiara-Sophie Mattes: Mir blieb die Bläserklasse als sehr schöne Zeit mit meinen Freunden in Erinnerung, in der wir gemeinsam Spaß beim Spielen hatten. Außerdem bin ich sehr dankbar, dass ich mit der Trompete begonnen habe. Da Trompete doch etwas ganz anderes als Klarinette ist, hatte ich das Glück, zwei sehr unterschiedliche musikalische Welten und deren Einflüsse kennenzulernen.

NÖN: Spielen Sie jetzt immer noch ab und zu auf der Trompete?

Chiara-Sophie Mattes: Momentan leider nicht so oft. Doch wenn ich mehr Zeit habe, beispielsweise in den Ferien, packe ich sie immer noch sehr gerne aus und spiele ein paar alte Stücke. Es macht mir jedes Mal unglaublich viel Freude, wenn ich nach längerem wieder Trompete spiele. Ich hoffe, dass ich wieder mehr Zeit zum Üben haben werde.

NÖN: Sie sind seit 2016 auch Klarinettistin in der Ortsmusik Ollersdorf. Blasmusik hat ja in Niederösterreich eine große Tradition. Wie attraktiv ist es für Kinder und Jugendliche, in einer örtlichen Blasmusik zu spielen? Sehen Sie auch für die Zukunft genug Nachwuchs für Musikvereine?

Chiara-Sophie Mattes: Zu Beginn spielen viele Kinder nach der Bläserklasse erst einmal im Jugendorchester, denn um in unseren Musikverein mitspielen zu dürfen, muss man das bronzene Leistungsabzeichen haben. Für viele Kinder ist dieses Abzeichen und der damit verbundene Eintritt in den Verein ein toller Ansporn zum Üben. Die allermeisten freuen sich auch sehr wenn sie nach dem Jugendorchester endlich bei den „Großen“ im Verein mitspielen können. Bei den Proben herrscht immer eine ganz tolle Stimmung und alle freuen sich aufs Musizieren. Ich denke also, dass wir uns keine Sorgen um unseren musikalischen Nachwuchs machen müssen.

NÖN: Wie lange üben Sie durchschnittlich pro Tag?

Chiara-Sophie Mattes: Das ist immer ganz unterschiedlich, an manchen Tagen hat man eben mehr, an anderen weniger Motivation. Durchschnittlich übe ich zwei Stunden Klarinette pro Tag. Klavier übe ich ca. eine Stunde, jedoch nicht täglich.

NÖN: Glauben Sie, dass jeder Mensch ein Instrument lernen kann? Braucht es dafür von Natur aus ein musikalisches Talent?

Chiara-Sophie Mattes: Ich finde, es kommt vor allem darauf an, ob man es will. Jeder Mensch kann ein Instrument lernen, wenn er oder sie die nötige Zeit und Motivation zum Üben aufbringen möchte. In erster Linie geht es ja auch darum, dass es einem Spaß macht. Ich selbst war nämlich absolut kein Naturtalent. Ganz im Gegenteil, ich musste viel investieren um dorthin zu kommen, wo ich heute mit meinem Instrument bin. Ganz wichtig hierbei sind auch die Lehrenden. Meine Lehrerin hatte zu Beginn ihre Zweifel mit mir, hat mich aber nie aufgegeben und immer weiter gefördert. Früher war ich zwar ein wenig eingeschüchtert von ihren Anforderungen, doch heute bin ich ihr unglaublich dankbar für alles, was sie mir beigebracht hat.

NÖN: Wie gehen Sie mit Lampenfieber vor Aufführungen oder Wettbewerben um?

Chiara-Sophie Mattes: Ich könnte ein Lied übers Lampenfieber singen. Egal, ob es um einen Auftritt oder bloß ein Referat vor der Klasse geht, ich bin immer ziemlich nervös. Herzrasen, schwitzige Hände und ein trockener Mund, das sind so meine typischen Begleiterscheinungen vor jedem Konzert. Ich war diesbezüglich sogar schon bei mehreren Auftrittscoachings und habe Techniken gelernt, um besser mit meiner Nervosität umzugehen, doch ganz werde ich sie wohl nie los. Das ist aber völlig in Ordnung, ein bisschen Nervosität ist ja gut. Und sobald ich ein paar Töne spiele, habe ich auch gar nicht die Zeit, mich auf etwas anderes als mein Stück zu konzentrieren.

NÖN: Was wollen Sie musikalisch in Ihrer Zukunft gerne noch erreichen?

Chiara-Sophie Mattes: Zu Beginn des nächsten Jahres werde ich mich bei Musikuniversitäten bewerben und hoffe, die Aufnahmeprüfung zu bestehen. Im besten Fall beginne ich dann im Oktober 2023 mit meinem Musikstudium IGP (Instrumental- und Gesangspädagogik) und/oder ME und IME (Musikerziehung, Instrumental- und Musikerziehung). Zudem würde ich auch gerne später zusätzlich Konzertfach studieren. Es ist schon lange ein Wunsch von mir, eines Tages in einer Musikschule zu unterrichten. Vielleicht werde ich in Zukunft auch hin und wieder in einem Orchester aushelfen. Ich bin auch Teil eines Holzbläserquintetts und hoffe, dass dieses noch lange bestehen wird und wir noch viele Auftritte haben werden.

NÖN: Haben Sie musikalische Vorbilder?

Chiara-Sophie Mattes: Es gibt viele Leute, die ich bewundere und die mich motivieren, besser zu werden. Meine Freunde sowie natürlich bekannte Orchestermusiker zählen dazu. Doch eines meiner wohl größten Vorbilder ist meine erste Klarinettenlehrerin Monika Kampichler-Moser. Schon als ich jünger war, habe ich zu ihr aufgesehen und mir gewünscht, eines Tages eine genauso gute Lehrerin und Musikerin zu werden, wie sie es ist. Sie hat mich, wie bereits erwähnt, immer unterstützt und mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Egal, wie schwierig es vielleicht mit mir war, sie hat mich nie aufgegeben.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.