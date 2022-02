Blasmusik in NÖ: Trotz Corona kein Trübsalblasen

„Die Ortsmusikkapellen gehören zur Dorfkultur“, so der Obmann der Bezirksarbeitsgemeinschaft Gänserndorf des NÖ Blasmusikverbandes (BAG), Franz Haberl. Doch genau diese wurde mit dem Beginn der Corona-Pandemie vor fast zwei Jahren quasi auf null gestellt. Fast keine Ausrückungen, fast keine Proben und fast keine Einnahmen – für die Musikvereine eine herausfordernde Zeit.

Hilfswerk NÖ Anzeige Zukunftssichere Jobs in der Pflege und Betreuung

An die 140 Urkunden für Ehrungen und Auszeichnungen stapeln sich bei Haberl. Eine Gelegenheit, diese zu überreichen, gab es schlichtweg nicht. Konzerte – abgesagt. Nur zweimal kamen im vergangenen Jahr mehrere Kapellen zusammen – beim Weisenblasen in Auersthal und beim Bezirksmusikfest in Schönkirchen-Reyersdorf – alles unter strengen Auflagen.

„Aus heutiger Sicht sind die Maßnahmen wohl über das Ziel hinausgeschossen“, meint der Musiker. Nachsatz: „Nachher ist man immer gescheiter.“ Proben, zumindest in kleinen Gruppen, waren zuletzt möglich. Die Ortsmusik Obersulz-Blumenthal sei einer der wenigen Vereine, die wieder proben – mit 2G-Nachweis und Antigentest. All das sei aber kein vollwertiger Ersatz, wenn einige Mitglieder nicht mit dabei sind, weil sie eben aus den verschiedensten Gründen nicht geimpft sind. „Hier fehlen dann Leistungsträger. Jeder Einzelne ist wichtig“, betont Haberl.

Auch Konzertwertung wurde verschoben

Die Konzertwertung wäre für Ende April angesetzt, wurde aber verschoben. Die Zeit sei einfach zu knapp. „Man braucht bei den Proben auch ein Ziel vor Augen, das fehlte und fehlt derzeit noch immer“, sieht der Obmann auch ein Motivationsvakuum. Immerhin: Ende Jänner konnte der Bewerb des Spiels in kleinen Gruppen in der Regionalmusikschule Strasshof ausgetragen werden. Haberls Dank gelte dem Leiter Nobert Suchy für die hervorragende Zusammenarbeit.

Rosen streut der BAG-Obmann auch den Musikschulen. Sie hätten trotz Online-Unterrichts Großartiges geleistet, auch wenn das nicht immer belohnt wurde. Durch die pandemiebedingten Einschränkungen des Unterrichts gab es schon einen Schwund an Schülern. Haberl ortete diesen vor allem bei Kindern jener Eltern, die selbst nicht vereinsmäßig engagiert sind. Der Obmann sieht dadurch nicht so eine große Lücke beim Nachwuchs.

Glücklicherweise gebe es keine „weißen Flecken“ mehr, weil alle Vereine mit den Musikschulen in Verbindung sind. „Die Gemeinden haben die Notwendigkeit erkannt“, freut sich Haberl. Dennoch: Seiner Ansicht nach können die Musikvereine nicht aus der Pflicht genommen werden. Der Kontakt mit der Musikschule sei wichtig, die Ausbildung ein Qualitätskriterium. „Damit muss man sich auseinandersetzen und das Gespräch suchen, wenn etwas nicht passt“, ist der Musiker überzeugt.

Wie es mit der Blasmusik weitergeht? Haberl vermutet, dass einige Elemente der Dorfkultur wegfallen werden. „Viele Ausrückungen finden bei kirchlichen Festen statt. Doch Pfarrer haben immer öfter mehr Filialkirchen zu betreuen, da wird sich nicht alles ausgehen. Man wird nach Alternativen suchen müssen“, vermutet der Obmann.

Er ist sicher, dass es auch nach dem Wegfall aller einschränkenden Maßnahmen Zeit brauchen wird, wieder dorthin zu kommen, wo man schon war – und zwar sowohl leistungsmäßig als auch im Dorfleben. Gibt es einen Corona-Schlendrian? „Schon, aber diejenigen, die jetzt wegfallen, waren schon vorher Wackelkandidaten“, so Haberl. Was ist für ihn die größte Herausforderung? „Das kulturelle Gut zu erhalten, weiterzuführen und auszubauen. Musik ist die einzige Sprache der Welt, die jeder versteht.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden