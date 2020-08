Wie jedes Jahr im Sommer werden dringend Blutspender gesucht. Die Spendetermine sind wegen der Coronakrise schwieriger zu organisieren, was die Lage zusätzlich verschärft. Gänserndorfs Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Thomas Hasenberger erklärt: „Im Juli mussten wir leider einen Termin absagen, weil keine passenden Räumlichkeiten frei waren.“

Vor Corona konnte man die Blutabnahmen problemlos in den RK-Bezirksstellen durchführen: „Das war zuletzt nicht möglich, weil wir natürlich das eigene Personal vor einer Infektion schützen mussten.“

Als Ausweichquartier wurde der alte Hauptschulturnsaal „in Beschlag genommen“, dort konnten die Sicherheitsabstände eingehalten werden. Zum Blutspendetermin am 30. April kamen 119 Spender. „Das war die erfolgreichste Aktion überhaupt“, freut sich Hasenberger.

Zum Glück gibt es auch die sogenannten Super-Spender, also jene Mitbürger, die Corona trotzen und seit Jahren immer wieder ihren Lebenssaft teilen.

Einer von ihnen ist der Gänserndorfer Erwin Naxer. Der 61-jährige Pensionist spendet seit den 1980er-Jahren regelmäßig. Was hat ihn dazu veranlasst? „Ich war damals mit Freunden beim Wirten. Die sagten, dass es gerade eine Blutspende-Aktion im Ort gebe. Ich ließ mich überreden und ging mit.“

Wie oft spendet Naxer Blut? „Jedes Mal, wenn eine Aktion stattfindet – außer, wenn ich krank bin.“ Bis jetzt habe er an die 100 Mal Blut gespendet. Seine Lebenspartnerin gehört ebenfalls zu den fleißigen Spendern. Übrigens: Selbst habe Naxer zum Glück noch keine lebensrettende Bluttransfusion benötigt.

Zu den Spende-Aktionen der Rotkreuz-Bezirksstelle Gänserndorf: Fünf Mal im Jahr werden durch die Blutspendezentrale des Roten Kreuzes für Wien, NÖ und Burgenland sowie einmal im Jahr durch die Blutbank des Landesklinikums Mistelbach Aktionen durchgeführt.

Koordination und Organisation in Gänserndorf übernimmt Willi Gastner, der Teamleiter des Blutspendewesens an der Bezirksstelle. Spendetermine in der Hochphase von Covid-19 im Frühjahr wurden in Kooperation mit dem Zivilschutzverband durchgeführt.

Der nächste Blutspendetermin in der Bezirkshauptstadt findet am 27. August, abermals im alten Hauptschulturnsaal, statt.