„Booster“ für den Pilgerweg

Es wird langsam wärmer, die ersten Pilger sind schon am Franziskus-Pilgerweg unterwegs. Die Region Südliches Weinviertel war über den Winter nicht untätig.

Speziell für Betriebe und Vereine gibt es auf der Regionswebseite Unterlagen und Werbematerial zum Herunterladen. „Gastgewerbe, Nächtigungsbetriebe und Veranstalter sind für uns wichtige Partner, um den Pilgerweg noch breiter bekannt zu machen“, sagt Regionsmanager Alexander Wimmer.

Es stehen Plakate in drei verschiedenen Größen zur Verfügung ebenso wie die Wegbeschreibung oder der Pilgerpass. „Das Material ist dann schnell greifbar und kann an interessierte Gäste ausgegeben werden“, so Wimmer weiter.

Der Franziskusweg Weinviertel ist ein rund 135 Kilometer langer Pilgerweg mit Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten in 28 Orten und kann auch in Teilstrecken begangen werden. Die Karten der entsprechenden Wegstrecken und Teilstücke können Interessierte ebenfalls auf www.weinviertel-sued.at online abrufen und herunterladen.

