Freistunde statt Religionsunterricht? Was bis dato möglich war, wird vielleicht schon bald nicht mehr funktionieren. Die Regierung plant nämlich für jene Schüler, die sich vom konfessionellen Religionsunterricht abgemeldet haben, verpflichtende Ethik-Stunden. Die Opposition möchte diese überhaupt einführen.

KLG-Direktorin Eva Zillinger: „Kinder sollen moralisch gestärkt werden.“ | Schindler

Die NÖN sprach mit Betroffenen im Bezirk – was halten sie von den Plänen? Eva Zillinger, Direktorin des Gänserndorfer Konrad Lorenz Gymnasiums, sieht in einem verpflichtenden Ethik-Unterricht nur Vorteile. „Er soll auch diejenigen Kinder und Jugendlichen, die nicht an den konfessionellen Religionsstunden teilnehmen, moralisch stärken und dazu bringen, sich mit den unterschiedlichen Wertvorstellungen unserer Gesellschaft auf neutrale Art und Weise auseinanderzusetzen“, so die Leiterin der größten allgemeinbildenden Schule des Bezirks.

Auch der Schulsprecher des Konrad Lorenz Gymnasiums, Manuel Baum, kann dem Vorschlag der Regierung etwas Positives abgewinnen: „Der Ethik-Unterricht ist eine gute Alternative zum Fach Religion. Man bietet dadurch atheistischen Schülern trotzdem die Chance, sich auf diesem Gebiet weiterzubilden – eine Wissensbereicherung kann sich in Summe nur positiv auswirken.“

NMS-Leiter Karl Kukutsch würde einen verpflichtenden Ethikunterricht begrüßen – auch für niedrigere Schulstufen. | Schindler

Die Neuerungen sollen, so die Pläne, ab der neunten Schulstufe greifen, es gebe aber bereits Gespräche, damit weiter unten anzusetzen, sagt Karl Kukutsch, Leiter der Neuen Mittelschule (NMS) in Gänserndorf.

Er würde einen verpflichtenden Ethik-Unterricht an seiner Schule auf jeden Fall begrüßen, dafür müssten die Pläne aber ab der fünften Schulstufe geltend gemacht werden. Welche Vorteile sieht der Schulleiter im Fach Ethik? „Es werden nicht nur Religionen behandelt, sondern auch allgemeine gesellschaftliche Themen und soziale Verantwortung“, so Kukutsch, der damit einen Mehrwert für die Jugendlichen ortet. Er sei daher auch dafür, den Ethik-Unterricht für alle Schüler verpflichtend zu machen, nicht nur für die, die sich vom Religionsunterricht abgemeldet haben.

Auch Manuel Baum, KLG-Schulsprecher, spricht sich für einen Ethik-Unterricht aus. | privat

Übrigens: Derzeit gibt es im Bezirk Gänserndorf noch keine Schule, an der ein verpflichtender Ethik-Unterricht angeboten wird. Sollten die Pläne der Regierung in die Tat umgesetzt werden, könnte sich das aber schon sehr bald ändern.