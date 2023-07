Bürgermeisterinnen waren ganz unter sich

Bürgermeisterinnen aus ganz Österreich kamen von 9. bis 11. Juli in St. Ulrich bei Steyr (OÖ) zu einem Austauschtreffen zusammen. An zweieinhalb Tagen drehte sich alles um Vernetzung zwischen Frauen in kommunalen Spitzenpositionen sowie aktuelle Themen und Herausforderungen in den Gemeinden. Das Bürgermeisterinnentreffen ist eine Initiative des Österreichischen Gemeindebundes.

Die Ortschefinnen konnten unter anderem mit der Bundesministerin für Frauen, Susanne Raab, über aktuelle Themen in den Gemeinden diskutieren und einen Workshop mit dem Körpersprachen-Experten Samy Molcho besuchen. Am abschließenden Galaabend war Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer zu Gast.

ÖVP-Bürgermeisterin Dagmar Zier aus Untersiebenbrunn meinte: „Diese Treffen bieten einen hervorragenden Rahmen, um sich mit Kolleginnen zu vernetzen und einander den Rücken zu stärken. Wir stellen immer wieder fest, dass der Austausch untereinander, abwechslungsreiche Diskussionen und neue Perspektiven und Bekanntschaften für die Arbeit in der eigenen Gemeinde unglaublich bereichernd sein können.“

Auch sollen weitere Frauen angesprochen und für die Arbeit in der Gemeinde zu motiviert werden. „Bürgermeisterinnen sind wichtige Vorbilder für Frauen und Mädchen am Land und in der Stadt, denn sie bringen die Frauen-Perspektive in die Kommunalpolitik und machen weibliches Engagement sichtbar“, so die drei Bürgermeisterinnen unisono.