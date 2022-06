Bus und Bahn: Eine Alternative zum Auto?

Werbung

Mit der Nordbahn und der Marchegger Ostbahn durchqueren zwei stark frequentierte Bahnlinien mit internationaler Anbindung den Bezirk. Nebenbahnen gibt es seit der Stilllegung des Schweinbarther Kreuzes nicht mehr. Ergänzt wird der öffentliche Verkehr vor allem in den vergangenen Jahren durch ein verstärktes Netz an Linienbussen. Zwei davon, nämlich die Linie 530 und 535, werden als Modellregion demnächst mit E-Bussen betrieben.

Die NÖN hat sich die Verbindungen genauer angesehen und der besseren Vergleichbarkeit halber den Wiener Hauptbahnhof als Ziel- bzw. Abfahrtsbahnhof gewählt.

Wer von der Gemeinde Hohenau nach Wien zur Arbeit fährt, ist gut bedient. Im Halbstundentakt steht eine Schnellverbindung zur Verfügung. Die Fahrzeit beträgt laut ÖBB-Fahrplanauskunft eine Stunde und 16 Minuten. Diese Züge sind eindeutig auf Pendler ausgerichtet, sie fahren nur von Montag bis Freitag. Wer den Pkw wählt, ist zwar auf den ersten Blick um rund eine Viertelstunde schneller unterwegs. Theoretisch: Das Verkehrschaos in Wien samt Parkplatzproblem ist nämlich nicht miteinberechnet.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auf der Marchegger Ostbahn Richtung Wien, in knapp einer Dreiviertelstunde ist man am Hauptbahnhof angelangt. Diese Züge verkehren stündlich, dazwischen gibt es Alternativen, die etwas länger unterwegs sind, weil es mehr Zwischenhalte gibt.

„Busse funktionieren, aber nicht leider immer“

Wie sieht es nun in Gemeinden aus, die nicht direkt an einer Bahnlinie liegen? Wer von Velm-Götzendorf nach Wien pendelt, muss öffentlich eine Fahrzeit von rund eineinhalb Stunden einplanen, je nach Verbindung. So gibt es mit dem Bus 565 Anschluss an den Dürnkruter Bahnhof oder mit dem Bus 536 nach Gänserndorf. Johanna Bauer, Mutter von zwei Söhnen im Gymnasium Gänserndorf, berichtet: „Es funktioniert, aber halt nicht immer. Am Mittwoch sind sieben Stunden Unterricht. Da geht der Bus nach Ebenthal und ich muss die Kinder abholen.“ Vater Anton Bauer ergänzt: „Ich würde mir wünschen, dass der Bus in Bahnhof Dürnkrut erst abfährt, wenn alle den Bahnhof verlassen haben. Es ist leider schon öfter vorgekommen, dass die Kinder den Bus beim Einfahren sehen und dann ist er weg. Ich habe das auch schon mehrere Male deponiert.“

Laut VOR stark frequentiert sind die Linien 535 und 530. „Wir verzeichnen rund 1.200 Fahrgäste täglich an Werktagen“, berichtet Pressesprecher Georg Huemer und widerspricht damit den immer wieder laut werdenden Stimmen, die Busse würden nicht angenommen.

Im Flächenbezirk Gänserndorf ist aber für Querverbindungen der Pkw die erste Wahl. Will man von Groß-Inzersdorf nach Obersulz, ist man so rund zwei Stunden öffentlich unterwegs. Mit dem Auto braucht man rund 15 Minuten. AMS-Leiter Georg Grund-Groiss fährt jeden Tag von seinem Wohnort Groß-Enzersdorf nach Gänserndorf – mit dem Auto. Das hat mehrere Gründe: „Ich fahre rund 20 Minuten und kann mit dem eigenen Pkw die flexiblen Arbeitszeitanforderungen sehr gut abdecken.“

Die öffentliche Alternative ist eigentlich keine: Eine Fahrzeit von knapp eineinhalb Stunden über Wien und Wolkersdorf bedeutet, dass man „mit der Kirche ums Kreuz“ fährt. Huemer dazu: „Nicht immer ist ein Linienbus die beste Mobilitätswahl. Es wird in Zukunft vermehrt darum gehen, das Angebot mit bedarfsgesteuerten Angeboten anzureichern. Vorzeigebeispiel in der Region ist das Marchfeld Mobil.“ Dabei werden Fahrten von regionalen Transportunternehmen durchgeführt. Abfahrts- und Ankunftspunkte sind dicht gesetzt, wodurch ein sehr flexibles Fortkommen von A nach B gewährleistet ist.

Und: Es gibt keine fixen Zeiten, die Fahrten werden individuell gebucht. Zonentarife sorgen für klare Kosten. Eine sehr praktische Lösung, aber nicht verfügbar an Bus- oder Bahnstrecken. Man will dem Linienverkehr keine Konkurrenz machen.

Fazit: Das Öffi-Pendeln von- und nach Wien funktioniert je nach Wohnort sehr gut, Optionen sind vorhanden. Querverbindungen sind aber schwierig zu bedienen.

