Cobra-Einsatz nach Schüssen: Verdächtiger ist Polizist .

Eine Schussabgabe in Eckartsau (Bezirk Gänserndorf) hat am Freitag in den frühen Morgenstunden einen Polizeieinsatz unter Einbeziehung von Cobra-Kräften zur Folge gehabt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, teilte Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage mit.