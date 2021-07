Die Gemeinden im Bezirk Gänserndorf organisieren seit fünf Monaten permanente Testeinrichtungen für die Bevölkerung. In den letzten Wochen ist die Nachfrage zurückgegangen, deshalb wird ab Juli das Angebot angepasst.

Rückschau: Bis Ende Juni gab es in 19 Ortschaften permanente Testeinrichtungen, in Summe wurden seit 31. Jänner knapp 400.000 Personen, die keine Krankheitssymptome aufwiesen, getestet, 425 davon positiv. Dadurch konnten die Infektionsketten frühzeitig unterbrochen und die Ausbreitung der Krankheit wesentlich reduziert werden. In Summe wurden pro Woche an den Standorten 40 Termine angeboten und bis zu 110 Teststraßen betrieben, jeweils mit fünf bis sechs freiwilligen Helfern.

„Danke an die Testabstrichnehmer (Rotes Kreuz und medizinisches Personal), an alle Helfer (Feuerwehr, Zivilschutz und Helfer aus der Bevölkerung) und an die Gemeinden für die Organisation“, so Alfons Weiss, Bezirksleiter des NÖ Zivilschutzverbandes.

Die Feuerwehr besorgte den Nachschub vom Verteillager in Tulln, insgesamt wurden ca. 100 Kubikmeter Test- und Schutzmaterial transportiert und an vier Zwischenlager im Bezirk verteilt. Zusätzlich wurden von den Gemeinden 1.400 Overalls für den Schutz der Testabstrichnehmer gekauft. Seinen Dank richtet Weiss auch an die Betreiber der Zwischenlager in Gänserndorf, Groß-Enzersdorf, Lassee und Zistersdorf.

Nachfrage nimmt durch Impfungen und Selbsttest ab

Da im Bezirk schon ca. 60 % der Bewohner zumindest einmal und knapp 30 % schon zwei Mal geimpft wurden und viele Menschen Gebrauch von der registrierten Selbsttestung machen, nimmt die Nachfrage nach Testungen ab. Deshalb wird ab Juli die Testkapazität angepasst: Zwei Teststandorte (Jedenspeigen und Loimersdorf) schließen, an anderen Standorten wird die Öffnungszeit verkürzt, drei Standorte müssen übersiedeln. Eine Übersicht aller permanenten Covid-Teststationen im Bezirk findet man im Internet unter facebook.com/NOENGaenserndorf .

Die Gefahr einer Ansteckung ist nicht gebannt. Die Ansteckungszahlen sind zwar stark zurückgegangen, neue Covid-19-Mutationen verbreiten sich aber sehr schnell. „Auch wenn sich alle nach Normalität sehnen, wir sollten nicht auf die 5 G vergessen: genesen – geimpft – getestet – geschützt – und etwas Glück!“, meint Weiss.