Corona-Zahlen im freien Fall

Werbung

Zufrieden zeigte sich Bezirkshauptmann-Stellvertreter am Montag im NÖN-Gespräch: „Wir haben keinen Cluster mehr und die Zahlen sinken stetig. Wir können also sagen, dass sich die Lage im Bezirk endlich entspannt.“

1.021 aktuell infizierte Bewohner des Bezirks waren am Montag behördlich erfasst. Pro Tag kamen zuletzt rund 120 Fälle dazu. Merkatz: „Wenn man bedenkt, dass wir schon bei 800 neuen Fällen täglich waren, ist dies schon eine erfreuliche Entwicklung.“

941 Personen waren am Montag abgesondert, also in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 gibt es im Bezirk Gänserndorf 42.816 bestätigte Corona-Fälle. 137 Bürger starben an oder mit Covid-19.

Kann man eigentlich sicher sein, dass die Zahlen wirklich sinken und nicht nur deshalb niedriger sind, weil weniger getestet wird? Merkatz: „Wenn es Personen gibt, die Symptome haben, aber nicht die Hotline 1450 anrufen bzw. sich nicht testen, scheinen diese Infizierten bei uns natürlich nicht auf.“ Eine Dunkelziffer wird es also geben, sehr hoch sollte sie aber nicht sein.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.