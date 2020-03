Apothekerin Gertrude Kölbl, Inhaberin der Marchfeldapotheke in Deutsch-Wagram, verbucht momentan einen reißenden Absatz an Desinfektionsmitteln. „Die Nachfrage nach Schutzmasken ist auch sehr groß, es gibt aber kaum noch welche. Die Erzeugerfirmen kommen mit der Produktion kaum nach“, so die Apothekerin im NÖN-Gespräch.

Es gebe billige und teurere Schutzmasken: Erstere zeigen kaum Wirkung, zweitere bieten maximal acht Stunden Schutz. „Eine Maske empfiehlt sich vor allem, wenn man selbst erkrankt ist“, so Kölbl. Ein Problem sieht die Apothekerin allerdings in der Hauskrankenpflege: „Wenn jemand seine Angehörigen versorgt und die Desinfektionsmittel gehen aus, wäre dies schon dramatisch.“

Experten für Viren arbeiten ebenfalls im Bezirk, genauer gesagt bei der Pharma-Firma Pfizer in Orth. Das Werk ist ein Kompetenzzentrum für die Wirkstoffherstellung und Qualitätskontrolle von bakteriellen und viralen Impfstoffen. Zum Coronavirus können die dortigen Experten keine Antworten geben, denn Pfizer betreibt dazu kein konkretes Forschungsprogramm. „Wir sind aber jederzeit bereit, spezifische Anforderungen zur Erforschung eines Impfstoffes zu unterstützen“, so Sylvia Nanz, Medizinische Direktorin Pfizer Corporation Austria.

„Impfungen schützen nur gesunde Menschen“

Sie gibt Auskunft über die generelle Wirkungsweise von Impfstoffen gegen Viren: „Sie heilen keine kranken Personen, sondern schützen gesunde Menschen vor krankmachenden Erregern.“ Das Prinzip dahinter: Die Impfung bringt den Körper dazu, sich mit Abwehrstoffen gegen den jeweiligen Erreger zu wappnen.

Die Entwicklung eines Impfstoffes ist mit enormem Kosten- und Zeitaufwand verbunden: „Im Schnitt kann man von der Erforschung bis zur Zulassung mit zehn bis zwölf Jahren rechnen. Die Kosten belaufen sich dabei auf bis zu 2 Milliarden Dollar“, informiert die Direktorin. Die Zulassung alleine führe aber noch nicht dazu, dass ein Impfstoff in ausreichender Menge beim Impfling ankommt.

Und weiter: „Von der Rohmaterialbeschaffung über Wirkstofferstellung, Endformulierung und Abfüllung bis zur Chargenfreigabe von Behörden und Auslieferung kann die Herstellung eines Impfstoffs bis zu zwei Jahre dauern.“ Im Akutfall könne es aber schneller gehen, da viele Player weltweit gemeinsam nach einer Lösung suchen und die Forschung, Entwicklung und Produktion gemeinsam abgestimmt wird. „So kann man auf Wissen und Forschung im Kontext anderer Epidemien zurückgreifen“, schließt Nanz.