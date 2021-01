Am Automarkt gab es im Vorjahr – coronabedingt – einen massiven Einbruch. Wie geht es derzeit den Pkw-Händlern in der Region und was erwarten bzw. erhoffen sie sich vom heurigen Jahr?

Mazda zum Beispiel verkaufte 2020 im Bezirk nur noch 269 Neuwägen, im Jahr davor waren es noch 541. Alfred Koller, Händler aus Mannsdorf, erklärt: „Da darf man aber nicht vergessen, dass 2019 ein sehr positives Jahr für die Branche war.“ Außerdem dürfe man nicht immer alles schlechtreden, so Koller: „In den letzten 20 Jahren haben wir gute Geschäfte gemacht. Somit muss man auch einmal ein schlechteres verkraften können.“

Das Um und Auf seien ohnehin zufriedene und treue Kunden. Nur die, die regelmäßig über Jahre und Jahrzehnte für Service und Reparaturen kommen, bringen auch das Geld, von dem ein Autohaus leben kann. „Was nutzt mir ein Neuwagen-Verkauf, wenn ich den Kunden nie wieder sehe?“ Heuer rechnet Koller übrigens mit einer Steigerung um 15 Prozent bei den Neuwägen: „Wir werden die Krise also mit einem blauen Auge überstehen. Dafür müssen wir jetzt aber kräftig Gas geben.“

Auch Hyundai musste starke Einbußen hinnehmen: 2019 wurden 350 neue Fahrzeuge im Bezirk angemeldet, im Vorjahr waren es nur 291. Auch wenn Hyundai im Bezirk Mazda vom ersten Platz verdrängen konnte, ist die Stimmung bei den „Siegern“ getrübt. Birgit Konrad, Geschäftsführerin der Firma Intercar in Strasshof, hofft, dass sich die Lage im Februar wieder stabilisiert. „Auch nach dem letzten Lockdown hat sich alles langsam normalisiert“, so die Hyundai-Händlerin.

Statistik Austria; Foto: maradon 333/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Bischof

Dem Negativtrend versuche man mit gezielten Werbeaktionen gegenzusteuern. „Die NoVA-Neu wird speziell Firmenkunden betreffen, weil Nutzfahrzeuge bis dato von der Nova ausgenommen waren.“ Wenn ein Fahrzeugwechsel ansteht, solle man sich bei Nutzfahrzeugen relativ bald für eine Anschaffung entscheiden – auch um, die Investitionsprämie für Unternehmer zu sichern, rät Konrad.

Nachdenkliche Gesichter sieht man auch bei VW, Audi, Seat und Skoda. Gerhard Schey, Geschäftsführer von Autohaus Wiesinger in Gänserndorf, ärgert sich natürlich über den Rückgang bei den VW-Neuzulassungen im Bezirk. 2019 waren es noch 291, im Vorjahr hingegen nur noch 183. Dafür konnte Skoda entgegen dem allgemeinen Trend von 182 auf 208 zulegen: „Eine Steigerung konnten wir mittels spezieller Aktionen auch bei Gebraucht- und Vorführwägen verzeichnen, was natürlich zulasten der Neuwägen ging.“

Schey hofft nun, dass sich der Markt rasch erholt, schließlich sei das Frühjahr erfahrungsgemäß das stärkste Quartal in der Branche: „Was man in dieser Zeit nicht schafft, kann man im restlichen Jahr nicht mehr aufholen.“ Die entscheidende Frage werde sein: Wie wirken sich Kurzarbeit und verlorene Jobs aufgrund der Lockdowns auf die Zukunft aus? „Auch insolvente Gastro-Betriebe gehören hier dazu. In allen diesen Bereichen gibt es potenzielle Kunden uns.“

Schwer getroffen hat die Coronakrise auch Renault. 2019 wurden 241 Neuzulassungen im Bezirk registriert, im Vorjahr hingegen nur 195. Noch schlimmer traf es Dacia (von 205 auf 132). Gerhard Lauer aus Groß-Schweinbarth handelt mit beiden Marken in seinem Autohaus in Gänserndorf: „Der Einbruch ist einerseits auf den Lockdown, andererseits auf die Einstellung der Modelle Dacia Logan MCV und Dokker zurückzuführen.“

Als im Sommer einigermaßen Normalbetrieb herrschte, gab es weniger Ware als Nachfrage, da auch in den Werken wegen der Corona-Pandemie weniger produziert wurde: „Da hätten wir mehr verkaufen können.“ Die Einführung der NoVA-Neu veranlasst viele Firmen, Fahrzeugkäufe vorzuziehen: „Die Verkaufszahlen sind im Vergleich zum Jänner 2020 um 100 Prozent gestiegen“, freut sich Lauer.