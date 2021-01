Kurz vor dem Jahreswechsel war es auch im Bezirk so weit: Die ersten Bewohner der Pflegeheime wurden freiwillig gegen das neuartige Coronavirus geimpft – und zwar in den Heimen in Gänserndorf und Zistersdorf. Im Pflegeheim Orth gab es bis dato keine Impfungen – weil „wir bisher zum Glück keinen einzigen Covid-19-Fall hatten“, berichtet Heimdirektor Rudolf Schön im NÖN-Gespräch. Aber auch „seine“ Bewohner und Mitarbeiter sollen demnächst – in der Runde zwei – geimpft werden.

Die Runde eins haben Zistersdorf und Gänserndorf bereits hinter sich. Norbert Baran, interimistischer Leiter des Heimes in der Bezirkshauptstadt, erinnert sich: „Etwa ein Drittel unserer 141 Bewohner bekam die Impfung.“ In den nächsten Tagen soll es beim Serum Nachschub geben: „Dann wird der Rest geimpft – auch das Personal.“ Wie hatte man das Drittel ausgewählt? Baran erklärt: „Zum Schutz aller wurden jene auserkoren, die besonders gefährdet sind, durch das Virus schwer zu erkranken, bzw. aufgrund ihrer Mobilität in der Lage sind, dieses rasch zu verbreiten.“