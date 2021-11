Covid-19: Lage weiterhin stabil

435 Mitbürger aus dem Bezirk waren zuletzt mit dem Coronavirus infiziert – eine überschaubare Zahl, wenn man bedenkt, dass es über 105.000 Einwohner gibt. Mehr oder weniger zufrieden kann man auch mit der 7-Tage-Inzidenz sein: 344,9 ist der zweitniedrigste Wert in Niederösterreich. Nur der Bezirk Hollabrunn war mit 344,8 unwesentlich besser.

Kritische Lage in Strasshof

Bedenklich ist die Entwicklung in Strasshof: 67 positive Fälle wurden dort zuletzt verzeichnet. In der Bezirkshauptstadt Gänserndorf waren es „nur“ 40, in Deutsch-Wagram 37, in Groß-Enzersdorf 35 und in Zistersdorf 29.

Aufgeholt hat der Bezirk bei der Impfrate: Mittlerweile sind 70,48 Prozent der Bevölkerung vollimmunisiert – 5,33 Prozent haben sogar schon den dritten Stich (Booster) hinter sich. In der Statistik stechen Aderklaa und Sulz heraus – in beiden Gemeinden sind bereits über 80 Prozent der Bewohner vollimmunisiert.

Am anderen Ende der Liste steht Großhofen: Dort haben sich bisher lediglich 66,98 Prozent zwei Injektionen abgeholt. Mehr Nadeln würden auch die Strasshofer vertragen: 69,1 Prozent sind nicht die Welt.