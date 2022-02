Covid-19: Zahlen sinken jetzt

Endlich halbwegs erfreuliche Nachrichten beim Thema Corona-Infektionen im Bezirk: Statt der gewohnten 300 neuen Fälle pro Tag gab es zuletzt „nur“ noch 210. Am Montag registrierte die Bezirkshauptmannschaft (Gesundheitsbehörde) 3.508 aktuelle Fälle – eine Woche davor waren es noch 3.375. In Quarantäne befanden sich am Montag 2.102 Personen.

„Leider stieg die Zahl jener, die an oder mit Corona verstarben, um eins auf 113“, berichtete Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz im NÖN-Gespräch. Offiziell steckten sich insgesamt 19.566 Bewohner des Bezirks seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 mit dem gefährlichen Virus an.

Wie sieht es eigentlich mit der Impfquote aus? Hier führt im Bezirk nach wie vor Andlersdorf mit 88,52 Prozent (impfbare Bevölkerung ab 5 Jahren), gefolgt von Aderklaa mit 87,83 Prozent, Jedenspeigen mit 87,56 Prozent und Parbasdorf mit 87,12 Prozent.

Am unteren Ende der Liste findet man Großhofen mit 70,00 Prozent, Mannsdorf mit 74,13 Prozent, Lassee mit 75,75 Prozent sowie Orth mit 75,78 Prozent.

