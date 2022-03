Covid-19: Zahlen steigen stetig

Nicht nur Österreich kämpft mit ständig steigenden Corona-Zahlen, auch der Bezirk Gänserndorf hangelt sich derzeit von einem Höchstwert zum nächsten. Aktuell waren am Montag 4.543 Personen mit dem Virus infiziert. „In der Vorwoche kamen im Schnitt täglich 490 positive Fälle dazu. Vergangenen Dienstag waren es sogar 653“, erinnert sich Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz im NÖN-Gespräch.

4.246 Personen befanden sich am Montag in Quarantäne. Insgesamt gibt es seit Beginn der Pandemie 29.690 bestätigte Fälle im Bezirk. Merkatz: „Diese Woche werden wir leider die 30.000er-Marke knacken.“ Auch die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen ist wieder gestiegen: In der Vorwoche kamen vier Todesfälle dazu. Insgesamt hält der Bezirk nun bei 121 Corona-Opfern.

Merkatz hofft, dass die Zahlen endlich zurückgehen, wenn das Wetter wärmer wird: „Die Frage ist nur, ob sie nicht im Herbst wieder steigen. Überstanden haben wir die Pandemie offenbar noch lang nicht.“ Wie sieht es beim Cluster im Pflegeheim Zistersdorf aus ( die NÖN berichtete )? „Dort haben wir aktuell 22 Infizierte.“ Am Montag der Vorwoche waren es 20.

Detail am Rande: Merkatz erinnert noch einmal daran, dass sich Abgesonderte nach fünf Tagen freitesten können. „Am besten in Korneuburg oder Mistelbach.“ Testergebnisse aus Wien dürfen auf den Bezirkshauptmannschaften in NÖ nicht angenommen werden.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden