Das Hilfswerk feiert runden Geburtstag

Seit 40 Jahren ist das Hilfswerk Gänserndorf in der Hauskrankenpflege und als Betreuungs- und Beratungszentrum für Familien tätig. Diakon Gerhard Widhalm lobt den Einsatz der Hilfswerkmitarbeiter: „Ihr seid das Licht für eure Pfleglinge.“

Die Präsidentin des Niederösterreichischen Hilfswerks, Michaela Hinterholzer, kam eigens zum 40er aus dem Mostviertel angereist: „Das Hilfswerk ist zur Stelle, wenn Hilfe von außen notwendig ist. Die Unterstützung in der Hauskrankenpflege ist heute gefragter denn je.“ Hinterholzer warb in ihren Grußworten für das Hilfswerk als Arbeitgeber: „Es werden immer mehr Kunden, die Betreuung möchten. Bewerben Sie sich bei uns! Wir unterstützen gerne bei der Ausbildung.“ Der ehemalige Vorsitzende Rudolf Brandhuber gab einen Überblick über die Entwicklung des Hilfswerks Gänserndorf.

Vorsitzende und ÖVP-Bürgermeisterin Marianne Rickl nützte die Gelegenheit, um die Tätigkeit des Hilfswerkes in den Fokus zu rücken: „Mit den sozialen Dienstleistungen unterstützt das Hilfswerk Familien, alltägliche und herausfordernde Lebenssituationen bestmöglich zu meistern. Die Nachfrage ist immens gestiegen. Der Schwerpunkt des Dienstleistungsangebotes in Gänserndorf ist die mobile Pflege. Pflegebedürftigen Menschen wird es ermöglicht, in ihren eigenen vier Wänden zu bleiben – in der Nähe ihrer Familie.“

An die 40 Mitarbeiter betreuen Kunden in 25 Gemeinden. Das Hilfswerk ist zudem wichtiger Arbeitgeber in der Region. Die Mitarbeiter schätzen den Arbeitsplatz in Wohnortnähe und die flexible Zeiteinteilung . „Ja, es ist teilweise eine anstrengende Tätigkeit, die viel soziales Talent erfordert, die aber auch abwechslungsreich und erfüllend ist“, ergänzt Rickl. Das Team würde sich über Verstärkung sehr freuen.

Das zweite Standbein ist die Familienbetreuung und -beratung, die Nachfrage ist auch hier steigend. Das Angebot reicht von Tageseltern über psychosoziale Betreuung bis zum Lerntraining.

„Neu möchten wir den ehrenamtlichen Besuchsdienst nach einiger Zeit wieder ins Leben rufen. Unter dem Motto ,Zeit schenken für einen guten Zweck' suchen wir Interessierte, die für eine Stunde pro Woche eine Person besuchen wollen“, so Rickl im NÖN-Gespräch.

Neben den Mitarbeitern durfte Rickl Landtagsabgeordneten René Lobner, die ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary aus Schönkirchen-Reyersdorf und Karl Demmer aus Prottes, den geschäftsführenden Gemeinderat aus Strasshof, Günther Kussmann, sowie Regionalleiterin Andrea Ramach und Pflegemanagerin Renata Resch begrüßen. Für die gelungene musikalische Umrahmung sorgte die zünftige Gruppe „Boznjanka“.