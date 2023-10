Hohe Spritpreise: „Auf Dauer wird das die Wirtschaft nicht aushalten“

Die Invasion der russischen Truppen in der Ukraine brachte nicht nur viele Folgen für die weltpolitische Lage mit sich. Auch die ökonomischen Rahmenbedingungen wurden innerhalb weniger Stunden vollkommen auf den Kopf gestellt. Vor allem die Preisentwicklung bei den Treibstoffen macht den Menschen zu schaffen.

Während der monatsdurchschnittliche Dieselpreis pro Liter in Österreich vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar 2022 nie über die 1,40 Euro Grenze hinausging, lag der durchschnittliche Dieselpreis im Juli 2022 sogar bei 2,08 Euro. Nach einem zwischenzeitlichen Preisrückgang scheint der Dieselpreis aber nun wieder Richtung 2-Euro-Marke zu rasen. Während ein Liter Diesel im Juni dieses Jahres nämlich noch 1,50 Euro kostete, bringt der Oktober aktuell einen Durchschnittspreis von 1,80 Euro mit sich.

Die äußerst düstere Preisentwicklung der vergangenen Monate bringt vor allem Transportunternehmen und Frächter zum Nachdenken. Einer davon ist Johannes Riedmüller aus Schönfeld. Er betreibt ein Kieswerk sowie Erdbau und außerdem ein Transportunternehmen mit 40 Lastwägen und 15 Baumaschinen.

Kunden müssen die Kosten auffangen

„Die ständig steigenden Dieselpreise stellen für unser Unternehmen eine enorme finanzielle Belastung dar.“ Wie geht er damit um? „Wir müssen den Anstieg leider umgehend an den Kunden weitergeben, um den Betrieb nicht zu gefährden.“ Wie lange das noch gut gehe, wenn die Treibstoffpreise noch weiter steigen, sei fraglich. Riedmüller ist sicher: „Auf Dauer wird das die Wirtschaft nicht aushalten können!“ Doch auch Gemeinden bleiben von den hohen Treibstoffkosten natürlich nicht verschont. „Die hohen Spritpreise treffen uns natürlich auch“, sagt Gänserndorfs Bürgermeister René Lobner auf NÖN-Nachfrage.

Man sieht sich nach Alternativen um

Darum setzt die Stadtgemeinde auf erneuerbare Energien, fünf Fahrzeuge im Bauhof fahren mit Elektro-Antrieb. Für die Rathausmitarbeiter stehen für kurze Wege in der Stadt E-Scooter und E-Fahrräder als Dienstfahrzeuge zur Verfügung. Man können aber nicht alles auf E-Antrieb umstellen. Außerdem denkt Lobner an die Blackout-Vorsorge. Im Ernstfall müsse die Gemeinde so lange wie möglich funktionieren.

Doch auch die Blaulichtorganisationen wie Feuerwehr, Rettung und Polizei sind maßgeblich vom Sprit abhängig. So machen sich die höheren Preise auch beim Roten Kreuz bemerkbar. „Die Kostensteigerungen machen auch vor uns nicht halt. Allein beim Roten Kreuz Niederösterreich benötigen wir rund 300.000 Liter Diesel pro Monat“, heißt es seitens der RK-Pressestelle. Reagieren könne man diese Umstände jedoch nur bedingt: „Wir sind da, um zu helfen. Wir sind da, um Menschen in Not zu retten und ins Krankenhaus zu bringen. Wir können nicht auf dem Weg zum Krankenhaus – mit einem Patienten an Bord – einfach stehenbleiben, weil die Spritkosten zu hoch sind und wir uns die Tankfüllung nicht mehr leisten können. Es ist unsere Aufgabe, Menschen zu versorgen und ihnen zu helfen – auch wenn die äußeren Umstände mehr als nur herausfordernd sind.“

Umstieg auf E-Fahrzeuge noch nicht geplant

Die Überlegung, den Fuhrpark des Roten Kreuzes nach und nach auf elektrisch betriebene Einsatzfahrzeuge umzustellen, scheint aktuell wohl noch ein Thema der Zukunft zu sein: „Im Rettungsdienst gibt es dazu aktuell noch keine Verfügbarkeiten bei den Fahrzeugen, in anderen Leistungsbereichen wurde Erprobungen durchgeführt. Wir sind dazu auch im regen Austausch mit anderen Landesverbänden.“

Natürlich gebe es hier generelle Überlegungen, die darüber hinausgehen, allerdings müsse das Rote Kreuz auch beispielsweise im Blackout-Fall im Einsatz bleiben, das müsse bei der Planung stets berücksichtigt werden.