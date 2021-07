Wieder einmal treiben Betrüger in Unwesen, um Bankdaten von unvorsichtigen Bürgern zu erschleichen. Polizei und Banken warnen eindringlich davor, vertrauliche Daten herauszugeben.

Das Telefon läutet, der Anrufer gibt sich als vermeintlicher Mitarbeiter von Microsoft, Apple oder anderen bekannten IT-Unternehmen aus und behauptet, Computer oder auch Smartphone wurden gehackt oder mit einem Virus infiziert. Wahlweise erfolgt die Kontaktaufnahme auch per E-Mail, SMS oder WhatsApp – in jedem Fall jedoch unaufgefordert.

Was als vermeintliche Serviceleistung daherkommt, ist in Wahrheit ein Betrugsversuch. Die Angerufenen werden aufgefordert, ein Programm zur Fernsteuerung des Computers zu installieren. Zugangsdaten zum Online-Banking sollen bekannt gegeben oder auch Kreditkartendaten übermittelt werden. Man wird aufgefordert, Überweisungen wie etwa zur Bestellung eines Supportpaketes durchzuführen.

Echte Banken brauchen keine Zugangsdaten

Der einzige Zweck dieser Aktion: Daten auszuspähen – und sicherlich nicht zugunsten des Opfers. Chefinspektor Karl Löffler richtet einen dringenden Appell an die Bürger: „Geben Sie niemals sensible Daten am Telefon bekannt, auch wenn der Anrufer noch so seriös erscheint. Kein Mitarbeiter von Microsoft wird unaufgefordert bei Ihnen anrufen. Man kann das gar nicht oft genug wiederholen.“

Geschäftsleiter Johannes Jaindl der Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf kann sich dem nur anschließen: „Keine Bank wird Sie kontaktieren, damit Sie Ihre Zugangsdaten bekannt geben.“ Das brauchen sie auch nicht, da Banken ganz ohne die Zugangsdaten ihrer Kunden auf deren Konten zugreifen können, um Aufträge durchzuführen. Ansonsten wäre die Durchführung eines normalen Geschäftsverkehrs gar nicht möglich.

„Wenn Sie unsicher sind, ob alles in Ordnung ist, rufen Sie Ihren Bankberater oder die Hotline des Online-Bankings an. In keinem Fall sollten Sie Ihre Zugangscodes bekannt geben oder Aufforderungen zur Installation von Software nachkommen. Alles, was Sie in solchen Fällen überweisen, ist unwiederbringlich verloren.“