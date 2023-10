Gänserndorfer Gymnasium bekam Baupreis verliehen

Alljährlich verliehen steht der älteste Baupreis Niederösterreichs „Vorbildliches Bauen in Niederösterreich“ seit seiner Entstehung im Jahr 1955 für eine beispielgebende architektonische wie konstruktive Weiterentwicklung der baukulturellen Landschaft.

Heute, 68 Jahre später, spielen bei dieser hohen Auszeichnung des Landes Niederösterreich auch Kriterien wie der schonende Umgang mit Landschaft und Ressourcen sowie klimagerechtes und nachhaltiges Planen und Bauen eine große Rolle.

Im Jahr 2023 wurde diese dahingehende wichtige Vorbildfunktion seitens einer siebenköpfigen Fachjury unter Patronanz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner insgesamt sechs Projekten zugesprochen. Deren Bandbreite reichte dabei vom Neubau der Lebenshilfe Werkstätte Civitas Nova in Wiener Neustadt bis zum „raiffeisen corner“ in St. Pölten. Eine der Auszeichnungen der 58. Einreichung für „Vorbildliches Bauen“ ergingen auch ans Konrad-Lorenz-Gymnasium in Gänserndorf.

Für vorbildliche Bauart ausgezeichnet

Zu klein und dringend sanierungsbedürftig, blieb bei dem aus den 70er-Jahren stammenden Konrad-Lorenz-Gymnasium in Gänserndorf kein Stein auf dem anderen.

Erweitert auf insgesamt 40 Klassenräume für 1.000 Schüler, entstand ein heller, offener und kommunikativer Schulbau, der unter Verwirklichung eines neuen Raumkonzepts unterschiedliche Lernsituationen ermöglicht. Gemeinsames Bindeglied zwischen Bestand und Zubau ist eine über alle Geschoße reichende Aula, die ein beeindruckendes Innenraumerlebnis und Multifunktionalität ermöglicht. Neben modernsten Standards in der architektonischen Gestaltung wird das Projekt mit der Nutzung von erneuerbarer Energie und einer Bauteilaktivierung, die kühlt und heizt, zudem auch Klimaschutzansprüchen gerecht.

Synergieeffekte mit dem benachbarten Regionalbad Gänserndorf machten aufgrund des schulischen Schwimmunterrichts nicht nur den Bau einer zusätzlichen Turnhalle obsolet, sondern auch die Herstellung weiterer Stellplätze und lassen so das Gänserndorfer Gym zu einem echten Vorbild im Bereich der Nachhaltigkeit werden.