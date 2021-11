Der Arbeitsmarkt erholt sich weiter

Ende Oktober waren beim AMS Gänserndorf 3.737 Menschen arbeitslos vorgemerkt, knapp 200 davon zwischen 25 und 50 Jahren. Das bedeutet einen Rückgang um 823 oder 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 685 Personen waren in Schulungen des AMS aktiv, um 62 oder 10 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Die Zahl der offenen Stellen liegt deutlich über dem Vorjahreswert: Es wurden 601 verfügbare Stellen gemeldet. Das bedeutet ein Plus von 240 oder 66,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt 7,7 Prozent und ist damit so niedrig wie zuletzt vor zwei Jahren im September 2019. „Man kann also durchaus von einem wieder genesenen Arbeitsmarkt sprechen, der allerdings noch gezielte Stärkung braucht“, erklärt Gänserndorfs AMS-Chef Georg Grund-Groiss.

Die gegenwärtige Konstellation lasse sich wie folgt skizzieren: Ab dem Frühsommer 2021 konnte sich der Arbeitsmarkt im Bezirk relativ rasch von der Krise im Vorjahr erholen. Dabei hat sich besonders die Vermittlungsarbeit des AMS, flankiert von Qualifizierungen und Kombilohnbeihilfen für Arbeitskräfte und Lohnkostenförderungen für Betriebe, als sehr effektiv erwiesen.

„Was zusammenpasst, hat durch die Unterstützung des AMS im Großen und Ganzen wieder zusammengefunden – und findet auch weiter zusammen, da der Arbeitsmarkt ja immer in Bewegung ist“, so Grund-Groiss. Das bedeute aber auch, dass jetzt die sozialpolitische Komponente der AMS-Arbeit immer stärker in den Vordergrund tritt: „Das betrifft etwa die aktuell 1.171 Personen, die schon länger als ein Jahr arbeitslos sind.“ Mit der Aktion „Sprungbrett“ habe das AMS die Lohnkostenförderungen für diese Zielgruppe deutlich angehoben.

Erfreulicher Rückgang bei Jugendarbeitslosen

Die gleiche Unterstützung soll auch den Jugendlichen aus dem Bezirk Gänserndorf zukommen, auch wenn die Jugendarbeitslosigkeit aktuell einen erfreulichen Rückgang zeigt – um 16,9 Prozent weniger als vor einem Jahr. Auch bei den Lehrstellensuchenden konnte ein leichter Rückgang festgestellt werden (minus 8,2 Prozent). Folglich sei diese Zahl auch schon ein wenig unter das Niveau von 2019 gesunken, freut sich Grund-Groiss.