Der Frühling ist da – und mit ihm zieht es zahlreiche Mitbürger in ihre kleinen Grünoasen vor dem Haus. Nach dem langen Winter und den Corona-Lockdowns juckt es viele Grundstücksbesitzer bereits, den Rasen und die Blumenbeete wieder auf Vordermann zu bringen. Aber: Welche Gartentrends gibt es heuer? Und: Haben die Gärtnereien im Bezirk Tipps für jene, deren grüner Daumen nicht so ausgeprägt ist? Die NÖN hörte sich um.

Laut Floralstudio-Chefin Sonja Fojt-Haas aus Strasshof sind die Gartentrends 2021 mit jenem des Vorjahres gleichzusetzen: „Da viele Menschen Corona-bedingt nicht in den Urlaub fahren können, holen sie sich das Urlaubsflair zu sich in den eigenen Garten.“ Zitronen- und Orangen-Bäume sind derzeit gefragt. Auch die verschiedensten Sorten von Erdbeeren werden gerne angebaut. „Zucchini, Paradeiser und anderes Gemüse liegen ebenfalls im Trend“, weiß die Gärtnerin. Die „Gartler“ würden damit Schönes mit Nützlichem verbinden.

Auch die Anzahl der Menschen, die sich verstärkt für ihren Garten interessieren, sei seit dem Vorjahr deutlich gestiegen, sagt Fojt-Haas: „Die Leute verbringen mehr Zeit zu Hause und wollen sich dieses so gut wie möglich verschönern.“ Ein Tipp der Fachfrau: „Die Pflanzen sollen vor Ort angesehen und ausgesucht werden. Vieles ist nämlich bei den Fachbetrieben regional gewachsen.“ Das sei ein entscheidender Unterschied zu Online-Anbietern. Bei diesen wisse man nicht, wo und in welcher Erde die Pflanzen gewachsen sind und ob sie auch in unserer Region gedeihen.

Für Gerlinde Forster von „Garten-Wasser-Stein“ in Matzen steht fest: „Der Gartentrend 2021 ist klar der Nutzgarten. Die Kunden fragen verstärkt nach Hochbeeten, da sie leicht zu bewirtschaften sind und bei guter Anlage sehr viel darin untergebracht werden kann.“ Aber auch der klassische Gemüsegarten ist immer mehr im Kommen. In der Gartenplanung sollen ebenso Beerensträucher als Naschgarten und Spalierobst nicht fehlen. Für eine Kräuterschnecke ist auch in kleinen Gärten noch Platz.

„Unsere Kunden setzen dabei auf Selbstversorgung und Unabhängigkeit von Lieferketten. Der zweite Aspekt ist für viele, dass man bei Eigenkultur weiß, was man isst“, berichtet die Gartenplanerin – ein Trend, der sich schon in den letzten Jahren zeigte.

Pool steht auf der Wunschliste weit oben

Bei aller Nützlichkeit des Gartens soll die Erholung nicht zu kurz kommen. Der eigene Pool – ein Traum, der heute nicht mehr auf Luxusvillen beschränkt ist. Seit letzten Sommer zog die Nachfrage noch weiter nach oben, die Lieferzeiten sind lang. Dazu kommen Nebenanlagen wie großzügige Terrassenflächen und Grillplätze. „Investitionen in das eigene Zuhause sind nachhaltig, man hat lange etwas davon und profitiert jeden Tag“, so Forster.

Auch Gänserndorfs Bürgermeister René Lobner ist Besitzer eines Gartenpools, wobei er diesen persönlich eher wenig nützt: „Der ist in erster Linie für die Kinder. Ich bin sozusagen nur der Poolboy, der das Becken reinigt und instand hält.“ Am Samstag hat Lobner auch schon fleißig im Garten gearbeitet: „Was halt bei den Pflanzen so zu tun ist – ein Frühjahrsputz eben.“ Hat er für heuer ein größeres Projekt geplant? „Das meiste habe ich schon im Lockdown letztes Jahr gemacht. Vielleicht baue ich noch ein Insektenhotel.

Monika Heissl von Gartenbau Heissl-Winkler in Lassee empfiehlt Geduld beim Aussetzen der Pflanzen: „Sommerblumen und Gemüse sollten erst Ende April, Anfang Mai ausgesetzt werden, weil ein Temperatursturz die Pflanzen sonst beleidigen kann.“ Früher hieß es, man solle die Eisheiligen abwarten, das sei mittlerweile nicht mehr notwendig: „Es gibt den alten Spruch ,Setzt du mich im April, komm ich, wann ich will. Setzt du mich im Mai, komm ich glei‘.“ Auch sie kann den Trend zur Eigenversorgung, zum Hochbeet und zu südlichen Pflanzen wie Palmen bestätigen.

Julian Binder, Florist von Blumen Öhler in Zistersdorf, meint: „Getrocknete Blumen und Gräser verkaufen sich gerade sehr gut. Auch Frühlingsblüher wie Tulpen und Narzissen sind gerade voll im Trend.“