SPÖ: „Der Traum vom Eigenheim bleibt für viele ein Traum“

Wohnungs- und Hauseigentum sind nicht mehr leistbar. Das ortet die SPÖ und präsentiert aktuelle Zahlen.

So seien die Kosten einer Wohnung mit der Durchschnittsgröße von etwa 84 Quadratmetern um 23 Prozent innerhalb von vier Jahren angestiegen. „Auch beim Bau eines Eigenheims sind die Kosten exorbitant explodiert“, weiß SPÖ-Bezirksvorsitzender René Zonschits und vergleicht: 2019 betrugen die Errichtungskosten etwa 368.000 Euro, 2022 muss man für Grundstück und Baukosten um beinahe zwei Drittel mehr, nämlich 593.000 Euro bezahlen. Hier geht er von einer Grundstücksfläche von 700 Quadratmetern und einer Wohnfläche von knappen 150 Quadratmetern aus.

Reihenhäuser seien nur unwesentlich kostengünstiger, die Kosten sind hier von 310.000 Euro im Jahr 2019 auf 460.000 Euro angestiegen. „Dem gegenüber steht ein Durchschnitts-Jahreshaushaltseinkommen von 43.000 Euro. Das ist seit 2017 nur um 6,33 Prozent gestiegen.“ Die Kostensteigerung beim Wohnen können damit nicht ausgeglichen werden, so der Landtagsabgeordnete. Für ihn bedeutet das: „Der Traum vom Eigenheim bleibt für viele ein Traum.“

Eigentum sei nur noch für eine Erbengeneration möglich. „Menschen ächzen unter Last der Kosten“„Schuld tragen die Landes- und Bundesregierung, die nichts gegen die Teuerung tun“, ärgert sich Zonschits, der der ÖVP vorwirft, auf einer „Wolke mit schwarz-türkisen Luftschlössern“ zu leben. Verschärft habe die Situation der Förderstopp des Landes NÖ für den gemeinnützigen Wohnbau. Mehr als 7.000 kostengünstigere Wohnungen würden darum nicht gebaut werden.

„Das stimmt nicht! Häuslbauer und Mieter sind uns wichtig“, sagt ÖVP-Landtagsabgeordneter René Lobner. Foto: Mattes

Zonschits fordert, ebenso wie SPÖ-Landesrat Sven Hergovich, rasch wieder geförderte Genossenschaftswohnungen zu bauen, immerhin liefern Beschäftigte und Arbeitgeber monatlich einen Wohnbauförderungsbeitrag ab. Damit müssen leistbare Wohnungen errichtet werden, so der Landtagsabgeordnete.„Die Menschen im Bezirk ächzen unter der schweren Last der Wohn- und Energiekosten. Aber die ÖVP schläft weiter in der Pendeluhr, weil es ihr einfach nicht wichtig ist“, ortet Zonschits, dass der ÖVP „Häuslbauer und Mieter offenbar egal sind“.

„Das stimmt nicht! Häuslbauer und Mieter sind uns wichtig“, sagt ÖVP-Landtagsabgeordneter René Lobner. Lediglich in einer Sitzung seien keine neuen Projekte vergeben worden. Es sei legitim, da sich die politischen Zuständigkeiten geändert haben, zu evaluieren. „Leistbares Wohnen ist und bleibt in Niederösterreich ein zentrales Thema“, betont er im NÖN-Gespräch, dass es eine Wohnbauförderung auch weiterhin geben werde. Lobner erinnert daran, dass das Land NÖ jene, die einen Wohnbaukredit aufnehmen beim Aufbringen der Eigenmittelquote mit einer Haftungsübernahme von fünf Prozent unterstützt. Damit wird die geforderte Eigenmittelquote auf 15 Prozent reduziert.