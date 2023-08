Die 10 besten Verkaufstalente aus ganz Niederösterreich stehen fest

Die Sparte Handel der Wirtschaftskammer NÖ sucht jedes Jahr die besten Handelslehrlinge Niederösterreichs. Beim Wettbewerb „Junior Sales Champion“ wird das beste Verkaufstalent Niederösterreichs gekürt. Bei vier Castingterminen in St. Pölten und Theresienfeld wurden die zehn Finalistinnen und Finalisten ermittelt:

Michael Bernhard aus Baden vom Lehrbetrieb Media Markt in Vösendorf.

Gabriel Brüller aus Öhling (Bezirk Amstetten) vom Lehrbetrieb Sparmarkt Trippold KG in Amstetten.

Edonis Cekaj aus Traisen (Bezirk Lilienfeld) vom Lehrbetrieb Auto Schmal GmbH in Traisen.

Lea Damm aus Wiesmath (Bezirk Wiener Neustadt-Land) vom Lehrbetrieb Fussl Modestraße Mayr GmbH in Wiener Neustadt.

Yaoxing Feng aus Amstetten vom Lehrbetrieb XXXLutz KG in Amstetten.

Christina Fuchslueger aus Ybbsitz (Bezirk Amstetten) vom Lehrbetrieb Steinecker Moden GmbH in Randegg (Bezirk Scheibbs).

Sophie-Marie Janiba aus Breitstetten (Bezirk Gänserndorf) vom Lehrbetrieb Fussl Modestraße Mayr GmbH in Gänserndorf.

Philipp Seidel aus Aschbach (Bezirk Amstetten) vom Lehrbetrieb Hervis Sport- und Mode Gesellschaft m.b.H. in Amstetten.

Sophie Schaffer aus Stockerau (Bezirk Korneuburg) vom Lehrbetrieb Quester Baustoffhandel GmbH in Langenzersdorf.

Lara Zellhofer aus St. Anton (Bezirk Scheibbs) vom Lehrbetrieb Intersport Ötscher in Lackenhof.

Beim Finale am 14. September im WIFI St. Pölten führen die Lehrlinge Verkaufsgespräche von zehn Minuten mit zwei Schauspieler-Kunden. Bewertet wird das Verkaufsgespräch durch eine hochkarätige Jury. Diese besteht aus Vertretern der Sparte Handel, der NÖ Berufsschulen, der Bildungsdirektion und dem Vorjahressieger Xaver Modre. Auch das Publikum kann direkt mittels Handy mitvoten. Der Wettbewerb ist mit attraktiven Preisgeldern in Höhe von 2.500 Euro dotiert. Die zwei besten Verkäufer vertreten Niederösterreich außerdem beim Bundeslehrlingswettbewerb am 11. Oktober in Salzburg.