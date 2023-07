Die KLAR!-Region sieht jetzt klarer

Die KLAR!-Regionen wollten wissen, wie die Bürger den Klimawandel sehen. Österreichweit gab es 17.968 vollständige Rückmeldungen. In der Region Südliches Weinviertel haben 570 Personen an der Umfrage teilgenommen und so ihre persönlichen Sichtweisen und Erfahrungen zu den Folgen des Klimawandels und den Möglichkeiten der „Klimawandelanpassung“ geteilt. Im Rahmen des Gewinnspiels wurden 2 x 200 € für einen regionalen Einkauf, fünf Weinviertel-Liegestühle und fünf Überraschungspakete verlost.

Der Klima- und Energiefonds unterstützt mit dem KLAR!-Programm aktuell 89 österreichische Regionen genau dabei, Schäden durch Klimafolgen zu vermindern und sich ergebende Chance zu nutzen.